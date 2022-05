Las academias afrontan tres meses sin actividad estival al cambiar la repesca

La supresión, a partir de este curso, de los exámenes de repesca de septiembre para Eso y Bachillerato está sumiendo en una situación de crisis e incertidumbre a las academias de enseñanza que no tiene parangón.

Estos centros se enfrentan a tres meses —julio, agosto y septiembre— con muy poca o nula actividad, en los que deberán reconvertirse y ofrecer otro tipo de actividades o, directamente, cerrar y vivir de los ahorros. Algunos empresarios hablan de adaptación; otros, más pesimistas, no ven cómo hacerlo.

"Sabemos que xullo e agosto non vai haber nada de traballo porque non haberá alumnado. Non obstante, cada academia ten o seu cadro de persoal do profesorado, con contratos indefinidos e vai ser complicado encarar eses meses sen que haxa ningún tipo de beneficios. Despois da pandemia, veunos a guerra —que nos encareceu o papel e a luz— e agora isto. Todo é unha incertidume", afirma José Manuel Rivas, de la academia J.M. Rivas.

SECTOR. El gerente de este centro de enseñanza, abierto en 1985, afirma que la situación en el sector está peor que nunca y que, de momento, todavía no se recuperó el número de alumnos que había antes de la pandemia ni con la enseñanza virtual. "Temos ensino virtual pero a xente quere clases presenciais. Nós gravamos as clases en directo, non obstante os alumnos prefiren vir ao centro. Como complemento da ensinanza presencial, están ben as clases virtuais pero que o ordenador substitúa a presencialidade é complicado. Pero o que está pasando é que, ademais, hai menos xente nas clases presenciais, o que deriva seguramente da difícil situación económica que estamos a vivir", indica José Manuel Rivas.

Este empresario habla de "reconversión industrial" en el sector y encara los meses de verano con un estoico "hai que adaptarse ao que veña!".

RECATELO. En la academia Recatelo, otra de las más veteranas de Lugo, son un poco más optimistas aunque la incertidumbre de cara a cómo van a vivir los próximos meses también es total.

"El problema es que los exámenes todos acaban en junio y no va a haber más pruebas hasta el curso siguiente. Entonces, tenemos ahí un agujero, lo que supone que en julio y agosto no tendremos trabajo y, hasta mediados de septiembre, no recuperaremos la actividad y de forma muy ligera, porque la mayoría de la gente empieza a recibir clases más tarde, con el curso ya empezado", afirma José Luis Reboredo, director de la academia Recatelo desde que se fundó, en 1991.

Esta academia es un centro examinador de inglés en los niveles reconocidos por el Marco Común Europeo de Referencia, MCER. Sin embargo, eso no será suficiente como para sostener el centro durante el verano.

"Eso no da ni para abrir la puerta. Tenemos también los exámenes de la Abau, del 12 al 14 de julio, pero son muy pocos los alumnos que suspenden y que se preparan para estas pruebas y muchos de los que las hacen es para subir nota. Así que tendremos vacaciones obligadas", apunta José Luis Reboredo.

Una encrucijada para este sector

La pandemia trajo consigo un cambio de hábitos también en el sector de la educación. La aparición de las aulas virtuales y clases online facilitó las tareas a profesores y alumnos cuando los colegios e institutos estaban cerrados. Sin embargo, este sistema no acabó de cuajar en este sector, donde dicen que se encuentran ahora en una "encrucijada". "No tenemos nada online porque creemos en la enseñanza presencial. Por eso, ahora estamos en una encrucijada al suprimirse septiembre. Está por escribir lo que pueda pasar", asegura José Luis Reboredo, de la academia Recatelo.



Matrícula

En este centro, aseguran que la pandemia solo pasó factura en los primeros tiempos. En este último curso, la academia logró recuperar las cifras de alumnado que tuvo antes del covid.



"Ahora mismo, tenemos el cupo de alumnado cubierto al cien por ciento. Este curso fue normal en cuanto a matrícula. No nos podemos quejar porque recuperamos los alumnos pero eso no quita, sin embargo, que no estemos preocupados por lo que nos espera de cara al verano", indica José Luis Reboredo.