Hace tiempo que Aleksandra Dmitrieva había organizado el viaje que hizo este viernes a su ciudad natal, San Petersburgo, en el norte de Rusia. Esta fotógrafa y profesora de inglés, asentada en Lugo desde 2012, tenía que arreglar unos asuntos personales y no pudo cambiar de planes pese a que tan solo un día antes su país entró en guerra con Ucrania. Aun así, pudo coger el vuelo que había comprado y el viaje transcurrió sin incidencias.

La cuestión que se plantea ahora Aleksandra es si podrá volver, también sin problemas, a España dentro de tres semanas como tenía previsto dado que teme verse afectada por las sanciones que la Unión Europea está poniendo a Rusia tras haber efectuado la invasión militar en Ucrania.

"Tengo algo de miedo por la situación que estamos viviendo y porque para venir aquí no tuve problema pero no sé si voy a poder salir de mi país y entrar, de nuevo, en la Unión Europea debido a todas las medidas que se están tomando contra los rusos cuando aquí también hay mucha gente que no apoya esta guerra entre los dos países", comenta.

Aleksandra lleva una década en España y espera que, cuando regrese, no sea víctima de la llamada rusofobia u odio a los rusos, que se está generando en algunos sectores de la sociedad.

"Esta guerra es un horror y una pesadilla, y debería acabar. No entiendo lo que pasa y me duele"

"Al principio, me daba también miedo esa idea. Creo que hay gente que puede asociar los hechos de un político con todo el pueblo pero también veo mucho apoyo y mucha preocupación por parte de la gente que me conoce y eso me da mucha esperanza. De momento, no siento nada de odio hacia mí por ser rusa. Al contrario, siento amor y apoyo y estoy muy agradecida", afirma.

LAZOS. Esta ciudadana rusa califica la guerra que se está librando en Ucrania como "un horror" y la compara con "una pesadilla". "Tengo ganas de despertarme de esto, me parece un horror y creo que debería acabar. Me duele pensar en lo que está pasando, Ucrania y Rusia tienen unos lazos muy fuertes desde siempre. Casi todas las familias rusas tienen relación con alguien de Ucrania. Y, al final, es como estar en guerra con tu hermano. No entiendo lo que pasa y me duele", dice. Aleksandra tiene varios amigos en Ucrania, con los que está en contacto a través de las redes sociales. "Los veo muy asustados pero, a la vez, muy decididos a resistir", señala.

Por lo demás, este viernes todavía no le había dado mucho tiempo a contactar con otra gente de su país y saber qué opinan de la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, sí pudo constatar que la visión que se da en los medios de comunicación rusos es diferente a cómo se ve este conflicto desde España. "Los medios lo cuentan como una operación de paz de Rusia en Ucrania y la gente mayor cree lo que dice la tele. Los jóvenes, en cambio, se informan más por internet", cuenta.