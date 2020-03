¿Acabas de llegar de Madrid? Esto es lo que tienes que hacer

Estudiantes universitarios con las clases suspendidas, pero también trabajadores a los que se ha instado a teletrabajar o simplemente lucenses que han pasado los últimos días en Madrid por ocio o negocios regresan estos días a Lugo. El portavoz del área sanitaria para la crisis del coronavirus, el doctor Rafael Monte, explica qué medidas debe tomar una persona asintomática que llegue ahora de la capital para convivir en Lugo con sus familiares.

Sin contacto con ancianos y a metro y medio del resto

"Madrid, La Rioja y Álava han sido declaradas zonas de transmisión epidemiológica. En ese contexto no parece responsable que una universitaria vaya a visitar a su abuela anciana", explica. Esa cautela debe tomarse también con personas enfermas o especialmente vulnerables, como pacientes crónicos. Para todas las personas con las que se convive, conviene mantener en todo momento una distancia de un metro y medio o dos metros. Lo mismo que para los amigos con los que se pueda quedar. Esto se refiere a cualquier circunstancia, tanto a la hora de las comidas como viendo una película en el sofá o dando un paseo.

Extremar la higiene y desinfectar superficies

Las medidas de higiene deben ser escrupulosas. "Si en la casa se dispone de dos baños, convendría que esa persona sola usara uno", dice el doctor Monte. Si no fuera posible, los productos de aseo sí tienen que ser de uso exclusivo: no compartir toalla, ni cualquier otro objeto. El lavado de manos, minucioso y frecuente, es otra medida a seguir.

También se deben limpiar las superficies que se vayan tocando, como las manillas del grifo o los pomos de las puertas. "Son cosas que no se limpian tan a menudo", admite el especialista. El cuidado escrupuloso no tiene que limitarse al baño, ya que hay otras superficies que se tocan muchísimo y que pueden, no solo ser un lugar donde se encuentre presente el virus, sino también donde se acumulen otras bacterias. "Muchos universitarios están volviendo a sus casas e imagino que, si tienen que pasar tiempo en su domicilio, harán uso del ordenador, la tablet o la consola", apunta el doctor Monte, como ejemplo de superficies que deben ser desinfectadas. Ocurre lo mismo con las pantallas táctiles de los teléfonos móviles.

Ni bares ni noches de marcha en pubs abarrotados

Evitar las aglomeraciones es otra de las medidas que se deben tomar y eso incluye lugares de ocio como bares o noches de marcha. Una persona asintomática que haya llegado de Madrid, sin contacto alguno con una persona con diagnóstico positivo, puede salir de casa pero no ir a lugares abarrotados. No conviene que vaya de vinos o de marcha a una discoteca aunque se encuentre perfectamente.

Debe estar en sitios en los que pueda mantener en todo momento la distancia de un metro y medio o dos metros del resto de personas.

Hay una ventana de contagio justo antes de los síntomas

El portavoz para la crisis del coronavirus explica que, si bien no existe evidencia de que una persona totalmente asintomática, que se encuentra totalmente bien, tenga capacidad de contagiar, sí parece tener una pequeña ventana de contagio en el período de incubación. "Hay un período presintomático, que se da uno o dos días antes de que ya se perciban síntomas claros como pueden ser la fiebre alta o la tos seca en el que sí se puede infectar a otra persona. En ese sentido ocurre como con la gripe", apunta y aclara que, durante ese breve período, sí se pueden percibir algunas señales pero son leves y fácilmente atribuibles a otra cosa.

La cautela debe durar catorce días y, como mínimo, siete

Esa situación de prevención y cautela debe mantenerse catorce días, preferentemente, que es el tiempo máximo en el que tardan en desarrollarse síntomas. Al menos, las medidas preventivas deben seguirse durante siete, ya que es el tiempo en el que suele manifestarse la enfermedad si verdaderamente se ha entrado en contacto con el coronavirus.

El doctor Monte señala que debe hacerse una vida normal, pero manteniendo la distancia de seguridad, evitando las aglomeraciones y prescindiendo de visitas a personas de edad avanzada para quienes entrar en contacto con el virus pueda ser más peligroso.