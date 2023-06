Acaba herido y denunciado tras ser atacado por su perro de raza peligrosa, que no tenía licencia

El animal, un Staffordshire terrier, atacó a su dueño cuando lo paseaba cerca del cementerio. El hombre fue trasladado a un centro médico y lo sancionaron porque el can no tenía licencia municipal, no estaba registrado y no llevaba bozal