Una abuela va a la Valedora do Pobo para pedir que la Xunta le dé la tutela de su nieto

Una abuela recurrió a la Valedora do Pobo para reclamar que la Xunta le apruebe la solicitud de tutela de su nieto, de nueve meses, que está ahora en acogimiento provisional por una familia.

La Xunta asumió la guardia provisional del niño el pasado mes de octubre tras recibir un informe urgente de los servicios sociales del centro de convivencia María Balteira dando cuenta de la situación del menor ante la "falta de habilidades parentais no coidado do bebé xa que non acoden á maioría das citas programadas", apunta la resolución autonómica, que se apoya en un informe de la pediatra ante una bajada del peso del niño.

A raíz de este informe, el menor fue internado en el centro de protección Ollos Grandes, donde estuvo casi un mes hasta que a principios de noviembre fue acogido por una familia del programa de Cruz Roja. Desde entonces, su abuela materna emprendió una lucha para reclamar la tutela de su nieto, solicitud que presentó ya en noviembre y que todavía está sin contestar por parte de la Xunta. "Velan por su seguridad pero le están privando de estar con su familia extensa", insiste la mujer.

La abuela también se queja de que se le hizo un DNI al niño «sin la firma de sus progenitores y la oposición por escrito de su madre, de 19 años, para subirlo a un avión en Navidad» y que se suprimen las visitas al Punto de Encuentro "sin alegar la causa".

La mujer recurrió también a los juzgados para denunciar esta situación acusando a los servicios de menores de la Xunta en Lugo de "negligencia". También se dirigió al Fiscal de Menores, quien archivó las diligencias por no ser hechos constitutivos de delito emplazándola a utilizar la vía administrativa si así lo considera pertinente.

Xunta

Por su parte, la Xunta emitió este martes una nota donde dice que «hay varios familiares —no solo la abuela materna— que han solicitado el acogimiento del niño y los técnicos están analizando las distintas opciones para ver si cumplen los requisitos».