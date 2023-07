Absuelto un joven que había sido acusado de trapichear con cocaína

La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto de un delito contra la salud pública a un joven, de 23 años de edad, que había sido acusado por la Fiscalía de trapichear con cocaína.

El procesado, que viajaba de copiloto en un turismo en junio de 2021 por la Ronda da Muralla de la capital lucense, llevaba escondido un gramo y medio de cocaína entre la ropa interior, tal y como comprobaron los agentes de la Policía Nacional que le dieron el alto al vehículo.

El tribunal explica en la sentencia que no estima acreditado que el acusado hubiese adquirido esta sustancia estupefaciente para vendérsela al joven que conducía el coche, quien también portaba droga, o a otros toxicómanos. Además, el tribunal destaca que cuando sucedieron los hechos el procesado era consumidor habitual de cocaína.

"A pesar de que llevaba la droga escondida, que es un dato a tener en cuenta, lo cierto es que no le constan condenas previas por tráfico de drogas y no se ha podido acreditar que el destino de la droga no fuese el autoconsumo, estando como está acreditada la condición de consumidor del acusado al tiempo de los hechos", recoge el fallo judicial.

En la vista oral celebrada a principios de este mes en la Audiencia Provincial de Lugo, el ministerio fiscal había solicitado para este joven una condena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública.

Cuando se produjo el arresto, el conductor del turismo, al que le incautaron 0,41 gramos de cocaína, les dijo a los agentes que esa droga se la había vendido el acusado por 30 euros.

Durante el juicio el acusado negó que le hubiese vendido la droga a su acompañante. Aseguró que "nunca" trapicheó y que la que le intervinieron los agentes era para él. "Consumo cuando salgo de fiesta y cuando tengo dinero", había declarado.