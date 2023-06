Absuelta una pareja acusada de la violación de una amiga durante una churrascada

La Audiencia Provincial de Lugo absolvió a una pareja acusada de violar a una amiga que los había invitado a una churrascada en su domicilio. El tribunal dictó sentencia en consonancia con lo solicitado por la Fiscalía –que consideraba que no había pruebas suficientes para condenar a los imputados– y descartó la tesis de la acusación particular, que solicitaba trece años y siete meses de cárcel para el hombre y doce años de prisión para la mujer.

La acusación contra la pareja se centraba en unos hechos que supuestamente sucedieran el 4 de agosto de 2019, cuando los acusados y otras personas acudieron a una comida organizada en la vivienda de la denunciante, una casa unifamiliar rodeada de una zona de jardín. Tras pasar la tarde "llevando a cabo una considerable ingesta de bebidas alcohólicas", la denunciante –alrededor de las once y media de la noche– fue al dormitorio para acostar a su hija y regresó al exterior de la vivienda, donde permaneció con los acusados hasta la una de la madrugada. Posteriormente, la pareja se marchó y, a la mañana siguiente, la denunciante se despertó "desnuda y bajo una fuerte intoxicación etílica".

El ministerio fiscal alegó en su escrito que "no constaba acreditado que en el transcurso de dicha reunión los procesados llevasen a cabo algún tipo de acto de índole sexual con la denunciante que se realizase en contra de su voluntad, sin contar con su consentimiento o aprovechándose dolosamente de una situación de superioridad con respecto de aquella". La acusación particular mantuvo por el contrario que los dos acusados instaron a la víctima a consumir importantes cantidades de alcohol, "alimentando su estado de máxima vulnerabilidad", para después "actuar contra su indemnidad sexual", llegando a violarla.

La pareja negó los hechos ante el tribunal. Ambos explicaron que acudieron a comer al domicilio de la denunciante y que bebieron alcohol. "Comimos y cada uno bebió lo que quiso. No obligamos a nadie a beber nada. Pusimos música y estuvimos toda la tarde de fiesta. En un momento dado, ella se quitó la ropa y empezamos a ver que aquello ya no era normal, así que nos marchamos. En ningún momento hubo ningún tipo de agresión sexual", afirmaron.

Tras las pruebas practicadas, la Audiencia Provincial de Lugo concluye que "no se puede asegurar con la debida seguridad que la denunciante haya sido víctima, por parte de los acusados, de actos sexuales no consentidos". Además, subraya que no se ha probado que se sirviesen, para cometer los presuntos actos sexuales, "de su estado de ebriedad y vulnerabilidad, como alega el escrito de acusación", al tiempo que destaca que los médicos forenses "reiteraron en el juicio que la denunciante no tuvo lesiones genitales físicas". La sentencia del tribunal lucense recuerda también que en las pruebas biológicas detectadas a la denunciante "no se detectaron restos de semen humano". Por todo ello, el tribunal decretó su libre absolución, en aplicación del principio constitucional in dubio pro reo.