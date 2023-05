La madre que estaba acusada de amenazar con un martillo e intentar clavarle un destornillador a su hijo, de 17 años de edad, ha sido absuelta por el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo del delito de maltrato en el ámbito familiar que se le imputaba por "orfandad probatoria". La Fiscalía solicitaba dos años de prisión.

En la vista oral celebrada hace un mes, el hijo había declarado que en octubre de 2021 en el domicilio familiar su madre intentó clavarle un destornillador y echó mano de un martillo, que dijo que "si no se lo llego a tirar al suelo durante el forcejeo, me hubiese golpeado con él en la cabeza".

La jueza argumenta en la sentencia que "no ha resultado probado el modo en el que se causó las lesiones" el joven, que en el examen médico presentaba laceraciones, arañazos y mordiscos en brazos y manos.

"No son suficientes a tal fin las manifestaciones de la víctima que no resultan corroboradas por ninguna otra prueba. A esto hay que añadir que la declaración del perjudicado fue vaga e imprecisa y contradictoria con lo manifestado en instrucción así como con lo declarado a los agentes de la Policía Nacional", apunta el fallo judicial, que destaca que cuando llegaron los policías "la madre estaba dormida en el sofá y no se apreciaban signos de lucha en la vivienda".

La letrada de la procesada, Sulamita Nóvoa, aseguraba este miércoles que "de la prueba practicada en el acto de juicio oral no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia que asistía a la imputada".

La letrada agregaba que "las declaraciones del hijo fueron imprecisas, vagas y contradictorias con las prestadas en fase de instrucción y el testimonio del policía corroboró lo manifestado por la defensa".