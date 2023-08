Absuelta una acusada de montar una falsa academia y estafar a siete lucenses

El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo absolvió a una mujer acusada de abrir una falsa academia en la capital y estafar al menos a siete lucenses. Varios afectados presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia, Provincial, pero el tribunal confirmó la absolución, por lo que ya es firme. La sala concluye que la acusada, con iniciales E.S.C., sí que llevó a cabo "la función de preparador" que ofertaba a sus alumnos. "Tal vez no estuviese suficientemente formada para ello, pero sí tenía la intención de llevar a cabo una función de tutorización de los alumnos. No puede decirse que la preparación de quienes denunciaron exigiese una cualificación especial", explican los magistrados, "por lo que tampoco se advierte en este sentido el dolo preciso de engaño".

Las acusaciones mantenían que desde 2012, y durante un par de años –desde un bajo alquilado en el que recibía a sus víctimas una a una, en distintos horarios para que no coincidieran– E.S.C. se las arregló para que sus alumnos le fueran pagando por adelantado no solo las clases que no recibían, sino hasta los temarios que les facilitaba y que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, eran material de editoriales para los que no tenía autorización. También les daba algunas hojas de test, que luego le entregaban a ella para que los corrigiera. Solo iban a la academia, en la que no trabajaba nadie, cuando ella los citaba y solo para entregar y corregir los test. La acusada, detallaba la Fiscalía, consiguió convencer a los afectados de que pronto iban a convocarse distintas oposiciones por parte de la Xunta y de que si las preparaban en su academia tenía los contactos necesarios para asegurarles alguno de los puestos. Para ello se hacía pasar también por funcionaria autonómica y alardeaba de contactos.

Según la versión de las acusaciones, a las personas que dudaban, o que no disponían de suficiente dinero, las presionaba con llamadas en las que advertía que si no se decidían rápido ofrecería las plazas a otros alumnos. Finalmente, cerró la academia y sumó siete denuncias.

Incumplimiento contractual

La Justicia concluye sin embargo que la mujer no tuvo ninguna intención de estafar a sus alumnos. La Audiencia explica en el fallo que la acusada, "en el desarrollo de su función, abonó gastos de alquiler y de publicidad de su negocio y que, incluso cuando se fue, avisó a sus alumnos de que no iba a estar durante dos meses. Tras ese espacio temporal, estuvo ilocalizable, por lo que se dan una serie de circunstancias que conducen a un incumplimiento contractual", pero no a una estafa.

De este modo, tanto el Penal 1 como la Audiencia Provincial absolvieron a la mujer del delito de estafa por el que la Fiscalía lucense solicitaba una condena de dos años y medio de prisión, mientras que las acusaciones particulares elevaban la petición a tres años de cárcel. Pedían además que la mujer indemnizara a las víctimas en un total de 11.500 euros.

La acusada: "Formaba bien a mis alumnos; conocía el temario"

En la vista oral, celebrada en marzo de 2021 en el Penal número 1 de Lugo, la acusada negó cualquier tipo de estafa. "Yo solo tenía el graduado escolar, pero había estado antes dando clases en otra academia y conocía perfectamente el temario. Eran oposiciones básicas y nadie me dijo nunca que se sintiera estafado o que me fuese a denunciar. Si pudiera, les devolvería todo el dinero", declaró.

Tras cerrar la academia, llamada Foma-T, la mujer se trasladó a Holanda, un viaje que los denunciantes interpretaron como un fuga tras cometer la supuesta estafa, investigada por la Policía.



