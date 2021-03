Un gesto tan sencillo como abrocharse el cinturón de seguridad tras subirse a un vehículo puede salvar vidas. De hecho, se estima que el 8% de los fallecidos en los accidentes de circulación registrados el año pasado en las vías interurbanas de la provincia de Lugo –y el 20% en la comunidad gallega– no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Así lo anunció este martes la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, quien señaló que el uso de este sistema de seguridad "reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente".

Isabel Rodríguez comentó estos datos durante la presentación de la campaña sobre el uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil -puesta en marcha por la DGT, con la colaboración de las policías locales-, en la que también participaron el jefe provincial de Tráfico, Ángel Álvarez, y el jefe del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, el capitán Miguel Martínez. Todos ellos hicieron hincapié en la necesidad de utilizar correctamente los sistemas de seguridad "en cualquier desplazamiento y en todo tipo de carreteras".

"Hay que utilizar siempre el cinturón. Los accidentes", señaló Ángel Álvarez, "no siempre se registran en un viaje de larga distancia. De hecho, en la provincia de Lugo, más del 80% de los fallecimientos se producen en carreteras convencionales y en desplazamientos de corta o media distancia. Además, también hay que tener en cuenta los accidentes en vías urbanas. En la típica colisión por alcance, aunque no se registren fallecidos, los efectos de no llevar el cinturón son importantes. Muchas veces hay lesiones graves y secuelas permanentes. La seguridad vial consiste en hacerlo bien todos los días y, poco a poco, vamos reduciendo el número de fallecidos por no hacer uso del cinturón. Vamos mejorando, pero hay que seguir tomando conciencia".

El jefe del subsector de Tráfico, Miguel Martínez, comparte percepción con Álvarez. "En los últimos años", señala, "se ha registrado un cambio y la sociedad lucense está más concienciada con respecto al uso del cinturón, pero los conductores todavía se confían en los trayectos cortos y en las vías secundarias. Son viales que conocen bien, que soportan menos tráfico y en los que la velocidad a la que se circula es menor. Todo ello aporta una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, si se conocieran bien los efectos reales de una colisión sin cinturón en esos trayectos, se extremarían las precauciones".

En los controles realizados por los agentes, esa es precisamente la excusa a la que más recurren los infractores: "Vengo de ahí al lado y eran solo unos metros". Y tampoco faltan quienes recurren a la picaresca y pasan el cinturón por la espalda o lo colocan por debajo del brazo. "Lo llevo puesto así porque me aprieta y me molesta", alegó ayer la usuaria de un turismo en un control realizado por Tráfico en A Campiña. Sin embargo, estas prácticas anulan por completo la efectividad de los sistemas de retención, por lo que son sancionadas.

En Lugo, el año pasado año se pusieron 862 denuncias por no utilizar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil, 234 de ellas durante la campaña de la DGT. Las sanciones, sin duda, son disuasorias, "pero lo importante es ponerse el cinturón para evitar muertes y lesiones en caso de accidente", concluyen.