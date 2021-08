Ábrese a licitación da nova pasarela do centro de saúde de San Roque

O tenente de alcalde de Lugo, o nacionalista Rubén Arroxo, anunciou este mércores a aprobación do inicio do proceso de licitación para construír a pasarela do centro de saúde de San Roque, no barrio de Fontiñas.

"Esta é unha solicitude que a veciñanza da zona levaba moito tempo realizando, e que desde a nosa chegada ao goberno municipal tratamos de dar a mellor solución posíbel”, explicou o tamén edil de mobilidade. Arroxo engadiu que desde a súa área se estudaron as distintas alternativas para darlle solución a este obstáculo, especialmente importante na unión do centro de saúde coas rúas Primavera e Peña Anda.

Esta nova infraestrutura permitirá, segundo declarou o tenente de alcalde, "unir o centro de saúde" con estas rúas "cun percorrido practicamente plano".

A solución da área de mobilidade consiste na creación dunha pasarela que una o comezo da rampa que dá acceso ao centro médico coa parte alta da escalinata da Primavera, pasando por riba da entrada do Carril do Xuizo, segundo o estipulado na normativa vixente sobre accesibilidade e permitindo o paso de vehículos pola parte inferior.

A pasarela terá un gálibo de máis de catro metros, o que permitirá a circulación de vehículos pola súa parte inferior. A lonxitude total será de 34,68 metros. A actuación sairá a licitación cun orzamento de 238.497,51 euros e un prazo de execución de 4 meses.