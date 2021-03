Abre o prazo de solicitude de praza para as Escolas Infantís Municipais

O concelleiro de Educación e Difusión do Coñecemento, Felipe Rivas, informou da apertura do prazo para solicitar praza nas Escolas Infantís Municipais.

Desde a concellería de Educación afirman que “simplificamos o procedemento, evitando que a veciñanza teña que desprazarse ás distintas administracións para ter a documentación complementaria á solicitude”.

As solicitudes deberán presentarse, preferentemente, mediante a sede electrónica municipal. Ademais, habilitarase un turno preferente nas citas do rexistro presencial, a través do 010 (982 297 350), para axilizar a presentación deste tipo de solicitudes.