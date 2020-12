Abre un nuevo local en Campo Castelo desafiando a la pandemia y a la crisis

La zona de Campo Castelo cuenta desde este miércoles con un nuevo establecimiento de hostelería, un local con solera que reabre de la mano del empresario lucense Marcos García. "Llevo más de 30 años dedicado a la hostelería y siempre me gustó esta zona, así que me decidí a coger este local para adaptarlo a los nuevos tiempos ", comenta.

El establecimiento lleva el nombre de una canción de Tequila: Dime Que me Quieres, lo que ya revela el ambiente ochentero que le servirá de esencia. "Abrimos como coctelería y también como cafetería, en sesión de tarde. Ahora mismo, tal y como está la situación por la pandemia, hay que cambiar de hábitos y adaptarse. El tardeo ya es habitual en muchos países y esta es una buena oportunidad para seguir su ejemplo. Yo estuve en muchas ciudades fuera de España y el ambiente que se vive a las siete o a las ocho de la tarde es envidiable".

Marcos García reconoce que su nuevo establecimiento es un local pequeño, pero que derrocha encanto. "Está pegado a las escaleras que suben a la muralla, muy cerca de la Mosquera, y al lado de la fuente. En general, la plaza de Campo Castelo tiene un encanto especial. Siempre ha sido una zona muy bohemia y poco a poco se ha ido modernizando sin perder esa característica". Este empresario explica además que, actualmente, lo más importante del local es la terraza. "Ahora mismo, la gente busca zonas al aire libre, a pesar de la climatología. Aquí estamos acostumbrados al frío y vemos que a la gente no le importa abrigarse un poco más a cambio de sentirse más seguro y no correr riesgos".

Marcos García no es ajeno al momento complicado que atraviesa el sector de la hostelería, pero apuesta por no quedarse de brazos cruzados. "Tenía este proyecto entre manos desde el verano, cuando parecía que todo iba a mejorar. Ahora, por el contrario, estamos viendo que aún falta mucho para volver a la normalidad, así que hay que seguir adelante. Los gastos los tienes que pagar igual, así que decidí abrir el local y seguir trabajando ". Además, cuando el tiempo y la pandemia lo permitan, Dime que me quieres pretende convertirse en un local de referencia en la capital lucense para la sesión vemú y para escuchar música en directo, dos alternativas muy bien recibidas por el público.