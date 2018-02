Se abre la matrícula escolar con el padrón de niños de tres años más bajo desde 2011

Muchos colegios de la ciudad están organizando estos día jornadas de puertas abiertas porque el plazo de matrícula escolar para cuarto de infantil (tres años) y para quienes cambian de centro se abre mañana. Hasta el día 20 de marzo, las familias podrán solicitar un puesto escolar en los centros de la ciudad, razón por la que los colegios están dando a conocer sus instalaciones y su proyecto educativo con el fin de captar alumnado. Las cifras de padrón no auguran un proceso de matrícula excesivamente reñido, dado que el número de niños de tres años es el más bajo desde 2011. Según las cifras del Instituto Galego de Estatística, hay 837 niños de tres años que podrían entrar en el sistema educativo el curso próximo, aunque la escolarización no es obligatoria hasta los seis años, por lo que quizás no todos soliciten plaza.



Aun en el caso de que todas las familias quisieran escolarizar a sus hijos de tres años, no parece que esta campaña de matrícula vaya a ser de las más competitivas, si bien en último término dependerá de cómo se distribuye geográficamente la demanda, por lo que es prematuro hacer cálculos.

Los 837 niños nacidos en 2015 —los que entrarán en el sistema educativo ahora— constituyen la generación menos numerosa desde 2008, cuando vinieron al mundo 852 lucenses. Desde entonces, ha habido variaciones, pero siempre se igualó o superó esa cifra. El año con el capítulo de nacimientos más elevado fue 2013, cuando nacieron 932 bebés (escolarizados en 2016), seguido de 2010 y 2012, con 894 nacimientos cada uno.



Para los años venideros las previsiones son a la baja, puesto que en 2016 nacieron 836 niños y en 2017 fueron 800 en total.



Aun con todo, estas cifras están muy por encima de las que se registraron en la primera década de este siglo, cuando llegó a haber menos de 600 nacimientos, como sucedió en 2003, que se registraron 594. El pico más elevado fue el de 2006, con 756 neonatos.



Si se cumple la misma tendencia que en años anteriores, la mayor demanda se producirá en los colegios del centro y sur de la ciudad, así como en la zona septentrional.



A pesar de que algunos partidos y asociaciones han pedido un centro que alivie la presión en el entorno de Ramón Ferreiro y el campus o la transformación del antiguo cuartel de San Fernando en colegio, la Consellería de Educación señaló recientemente que solo está prevista la construcción de un centro nuevo en el Sagrado Corazón.



La primera letra de desempate será la Z

Entre el 1 y el 20 de marzo, las familias que quieran pedir una plaza escolar deben entregar su solicitud, en la que podrán consignar, por orden de prioridad hasta seis centros de su interés. En caso de igualdad de puntuación entre dos o más aspirantes, se recurrirá a las letras del apellido para desempatar. Ayer, se celebró en la Consellería de Educación el sorteo de las letras para esta campaña, que serán la Z y la T en el caso del primer apellido y la C y la V si hay que recurrir también al segundo.