Abre el plazo para inscribirse en los comedores escolares en Lugo

A partir de este lunes comienza el periodo para inscribirse en los comedores escolares que dependen del Concello de Lugo. El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de julio, según dio a conocer el concejal de educación y difusión del conocimiento, el nacionalista Felipe Rivas.

Una de las novedades que presentará para el próximo curso es que se ampliará el servicio de madrugadores a todos los centros educativos.

El edil de educación indicó que se están elaborando protocolos de actuación "seguindo as últimas indicacións das autoridades sanitarias, que serán dinámicos e estarán sempre acorde ás últimas indicacións emitidas".

Felipe Rivas explicó que debido a la reducción de aforo se aplicará un baremo para conceder las plazas teniendo en cuenta como criterio principal las posibilidades de conciliación laboral y familiar que tengan los usuarios.

"As familias que non accedan a unha praza na primeira adxudicación, manteranse en lista de agarda para un posible aumento de aforo no caso de que o permitan as autoridades sanitarias", apuntó este concejal.

FORMULARIO. Los que estén interesados en una de las plazas que se ofertan en los comedores escolares deberán cubrir la solicitud que se encuentra en la página web del Concello y entregarla mediante el registro telemático o de manera presencial, pidiendo cita previa en el servicio de información municipal 010.

El edil nacionalista informó también de que los precios se mantendrán como en el último curso escolar.