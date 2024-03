"No me abonaban el alquiler y no pude más. O pagaba sus recibos o los míos"

La propietaria de un piso de la capital lucense, sito en el barrio del Sagrado Corazón, recuperó este miércoles la tranquilidad al ver cómo el juzgado desahuciaba a sus inquilinos tras más de dos años sin abonar las cuotas del alquiler. Satisfecha y aliviada, la dueña del inmueble explicaba el "calvario" que vivió desde que le alquiló la vivienda a una familia con dos hijas adolescentes.

"Había gente que me decía que no se lo alquilara porque era un matrimonio de etnia gitana, pero a mí eso no me importó. Parecían buenas personas, con una vida normal, y yo siempre pensé que había que ayudar a todo el mundo, así que me fie de ellos y les alquilé el piso", dijo. Sin embargo, María (nombre ficticio) se arrepintió pronto de haber tomado una decisión que le acabó costando dinero y disgustos.

"Ya no me acuerdo bien, pero creo que solo pagaron una o dos mensualidades de 450 euros. Después, en una ocasión, me dieron otros 200 euros, y eso fue todo lo que abonaron en dos años. Yo intenté hablar con ellos varias veces para ser más flexible y que me fueran pagando poco a poco lo que pudieran, pero no hubo ningún tipo de entendimiento, sino todo lo contrario. Siempre que les reclamaba el dinero, ellos se reían. Además, pasaban a mi lado con la cabeza bien alta. Era un desafío diario", recuerda.

Para esta propietaria, el problema ya no era solamente no cobrar el alquiler, sino tener además que hacerse cargo de los recibos que tampoco pagaban sus inquilinos. "Ellos pasaron de todo y yo tuve que pagar las cuotas de la comunidad de vecinos, así como el agua y el gas que consumían. Nadie se imagina la impotencia que sentí durante todos estos meses. Yo no tengo muchos ingresos e invertí en ese piso para poder alquilarlo y vivir un poco mejor, pero al final fue un marrón. De hecho, llegó un momento en el que yo ya no podía pagar los recibos de esa familia. O pagaba los suyos o pagaba los míos, así que tuve que dejar de pagárselos y ya no sé lo que pasó. No sé si les cortaron la luz o el gas".

María asegura que se sintió "totalmente desamparada" y pide a las entidades competentes que actúen con más firmeza ante una problemática en auge. "Habrá gente que no pueda pagar temporalmente el alquiler por algún imprevisto y habrá que ayudarla, pero en casos como el mío, somos los propietarios los que necesitamos ayuda. Mis inquilinos», añade, "jamás tuvieron la intención de pagar. Me tomaron el pelo; me engañaron, y encima tuvieron más amparo que yo. Sabían perfectamente que la ley estaba de su lado y se reían de mí. Aguanté muchas cosas. Fue un sufrimiento diario", lamenta.

Esta lucense tiene claro que no se arriesgará de nuevo a pasar por una situación similar. "El piso estaba perfecto y tenía los muebles nuevos. Por suerte, no quedó muy destrozado, así que lo preparé y lo venderé. No me volvería a plantear un alquiler por nada del mundo", dice. María seguirá ahora las indicaciones de su abogada para intentar cobrar la deuda, algo complicado sisus inquilinos se declaran insolventes.

El juzgado llevó este este miércoles a cabo otro desahucio en la Avenida da Coruña y ambos finalizaron sin que se registraran incidentes.