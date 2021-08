Los abogados piden un sexto juzgado de instrucción ante el volumen de casos

La necesidad de un sexto juzgado de primera instancia e instrucción en la capital lucense se hace más evidente de día en día. El cúmulo de casos ralentiza la actividad judicial, especialmente en materia civil, con lo que los cinco juzgados actuales de primera instancia e instrucción se están haciendo ya insuficientes para poder dar abasto a todos los asuntos que entran.

Para tratar de solucionar el problema, el Consejo General del Poder Judicial acaba de asignar un juez de refuerzo con el fin de agilizar en parte los procedimientos. Será una ayuda, pero no la solución definitiva. La solución vendría dada –según expone el decano del Colegio de Abogados, Félix Mondelo– por la creación de un sexto juzgado de primera instancia con el que, a su entender, se notaría un gran avance.

EN EL LÍMITE. "O feito de que se nomease este xuíz de reforzo xa é un indicador desta necesidade porque viría para cubrir parte dese traballo que se acumula nos xulgados. Estamos a rebasar o mínimo que esixe o Consejo General del Poder Judicial para ter outro xulgado de primeira instancia en Lugo", indica Félix Mondelo.

El representante de los letrados lucenses opina que es mejor que se ponga en marcha un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción antes que traer un juzgado específico para familia en Lugo, en contra de lo que piden los sindicatos desde hace años. "Sería máis beneficioso que houbese outro xulgado máis de primeira instancia e instrucción porque tería máis competencias ca un de familia, que só trataría este tipo de asuntos", indica el decano.

En cambio, la falta de un juzgado de familia en Lugo también contribuye a que aumente el volumen de trabajo de los juzgados de primera instancia, que tratan asuntos civiles, dado que todos los casos de divorcios, custodias o visitas de hijos recaerían en estos. Todo ello conlleva que estos asuntos esperen su turno en los mencionados juzgados –que tratan casos civiles de toda índole– ralentizando los procesos judiciales. A esto se sumaría, por otra parte, el hecho de que, en muchos de estos asuntos, es necesario un informe pericial psicológico del Imelga y, en ese caso, las esperas son mucho más largas.

"Os informes do Imelga tardan moito en resolverse. Poden ralentizar os procesos de asuntos de familia entre seis meses e un ano porque teñen pouco persoal. Este é o principal atranco. Cando non fai falta ese informe, os asuntos de familia van bastante rápido. Por exemplo, un divorcio tramítase en catro meses e un cambio do rexime de visitas, en dous", afirma Félix Mondelo.

La pandemia redujo los litigios

El año del covid se despidió con un menor número de litigios en Lugo con respecto a su predecesor, 2019. Quizás el confinamiento provocó tanto un descenso de la delincuencia como también un menor número de demandas civiles, dado que la bajada del número de casos que llegaron a los juzgados de Lugo afectó a todos los ámbitos del derecho.



96,1 asuntos por cada 1.000 habitantes se atendieron en los juzgados de Lugo durante 2020, según la sección de Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra es inferior a la de 2019 cuando este número fue de 107,1. La bajada de casos afecta a lo civil, donde hubo 46,3 por 1.000 habitantes frente a 48,7 de 2019; a la esfera de lo penal, con 38,6 frente a 46,1; a la social, con 9,4 frente a 9,6 y a los pleitos contenciosos-administrativos, con 1,7 asuntos frente a los 2,7 que entraron en los juzgados en 2019.