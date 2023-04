El abogado de Sandamil cree que el problema del jurado ebrio les ayuda

La denuncia de uno de los miembros del jurado del caso contra Ana Sandamil de que otro de los componentes se encontraba bebido y fumando porros mientras se deliberaba, publicada ayer por este diario, causó entre las partes una mezcla de sorpresa y estupor. Las partes implicadas consideran, en un primer análisis, que esta anomalía no debería ser motivo de nulidad del juicio en el que Sandamil fue condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de su hija Desirée. La defensa de la acusada, sin embargo, sí cree que es un apoyo para el argumento de su recurso: que el jurado erró al valorar su estado psicológico.

El abogado Luis Rifón ha sido el defensor de Ana Sandamil en los dos juicios a los que fue sometida, tras la nulidad del primero declarada por el TSXG por falta de motivación en el veredicto del jurado. Es similar el motivo que alega en el recurso que ya ha presentado contra la segunda condena: "Lo que cuestiono es la valoración del jurado sobre el estado mental de la acusada en el momento de los hechos. Y esta declaración de un jurado puede ser un apoyo a ese argumento, en el sentido que si un miembro del jurado estaba bebido apoya la tesis de la defensa".

Rifón reconoció que estaba "bastante sorprendido" por los hechos publicados, pero asegura que durante el juicio no observó "nada raro". "Ya se indica en la noticia que la conducta de este jurado fue durante la deliberación, que por las mañanas, que es cuando había vista, estaba más o menos normal. Difícilmente puede uno pensar que vaya a derivar en esto", apuntó.

"Creo", razona el letrado, "que como el jurado es un órgano colegiado, la decisión por el estado de uno no estaría afectada. Otra cosa es que las deliberaciones no son solo votos, hay procesos psicológicos, unos influyen sobre los otros... Pero habría que estar allí, no se puede saber".

En cualquier caso, no oculta que a él "como parte recurrente todo lo que sea poner en entredicho la sentencia me favorece, me puede dar más argumentos en la vista en el TSXG cuando se produzca".

Fiscalía | Si no consta en acta, no hay efecto

La Fiscalía de Lugo reconoció que debía estudiar más en profundidad un asunto tan inesperado como que un jurado denuncie el estado alcohólico de otro, pero en principio cree que "no tendrá ningún efecto". Según razona el ministerio público, habría que ver cómo se redactó el acta, pero si no consta es que no se consideró que fuera grave: "Los motivos para eliminar a un jurado están tasados, para algo están los suplentes".

También comparte esta opinión la Fundación Amigos de Galicia, que ejerció la acusación popular. Beatriz Pardo, muy crítica tanto con la publicación de la noticia como con el jurado denunciante, cree que no es motivo de recurso.

Este diario trató de conocer la opinión y análisis del representante legal del exmarido de Sandamil y padre de Desirée, pero no fue posible.