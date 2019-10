Un abogado lucense reconoce que falsificó sentencias y acepta 6 meses de cárcel

Un abogado lucense, Pablo Lozano Pardiño, reconoció este martes ante el juez del Penal 2 de Lugo que engañó durante ocho años a una comunidad de vecinos -que lo contrató para denunciar a un constructor- y que llegó incluso a falsificar varias resoluciones y sentencias judiciales. El acusado aceptó una condena de seis meses de cárcel y 1.080 euros de multa, pero las partes acordaron suspenderle la pena, ya que hasta el momento no le constan antecedentes penales.

Sin embargo, el letrado tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados, ya que tiene al menos otras tres causas abiertas por hechos similares. En uno de estos supuestos, el hombre engañó presuntamente a una mujer durante tres años diciéndole que había ganado una demanda sobre incapacidad que ni tan siquiera le había tramitado. En este caso, la acusación particular solicita para Pablo Lozano un total de seis años y medio de prisión.

Ayer, el acusado reconoció ante el juez que fue contratado en el año 2008 por una comunidad de propietarios de la provincia lucense -en concreto de Vilalba- para que tramitara una reclamación judicial frente a la promotora del edificio, ya que habían detectado «vicios constructivos» en el inmueble.

En julio de 2009, el letrado les comunicó a los vecinos que se había celebrado un acto de conciliación con la constructora demandada, que había resultado infructuoso. Posteriormente, en noviembre de 2010, acudió a una reunión de la comunidad y explicó a los asistentes que ya había presentado la demanda y que la fecha prevista para la audiencia previa era el 10 de diciembre de 2010.

El acusado volvió a ponerse en contacto con la comunidad en diciembre de 2011 y les dijo que había realizado una ampliación de la reclamación frente a la compañía de seguros del constructor, que ya se había nombrado perito judicial y que la se había señalado el juicio para el día 16 de mayo de 2016.

Poco después, el abogado les dijo que la demanda había sido estimada y que habían condenado al constructor a realizar los "trabajos y obras recogidos en el informe policial" o a abonar el coste de los mismos.

"Para dar veracidad a su inexistente actuación profesional", explica la Fiscalía, "y para hacer creer a la comunidad de propietarios que estaba cumpliendo la misión que le había sido encomendada con el máximo celo y diligencia, confeccionó documentos enteramente falsos, recogiendo actos y relaciones jurídicas inexistentes". Entre los documentos de falsificó había diversas resoluciones judiciales, entre ellas algunas sentencias.

Finalmente, como las obras no se realizaban ni habían recibido dinero alguno, los vecinos solicitaron información en el juzgado, donde les dijeron que no existía tal procedimiento. Los afectados presentaron una queja en el Colegio de Abogados en 6 de septiembre de 2016 y el letrado fue acusado de un delito de deslealtad profesional y otro de falsedad en documento privado. El fiscal pedía inicialmente año y medio de cárcel, así como 12.000 euros de multa, pero las partes llegaron a un acuerdo.

Actividad profesional

►El letrado siguió ejerciendo a pesar de ser inhabilitado

Además de la pena de prisión y la multa, el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo impuso este lunes al acusado la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante un año. Sin embargo, Pablo Lozano ya se encuentra inhabilitado y no está dado de alta en ningún colegio profesional.

►Alerta a los juzgados

Aun así, a principios de este año, el hombre continuaba ejerciendo y el Colegio de Abogados de Lugo comunicó por escrito a todos los juzgados de la provincia que esta persona no podía realizar ningún trámite como letrado. El pasado 23 de mayo, Pablo Lozano intentó defenderse a sí mismo en otro juicio por falsificar sentencias, pero no se lo permitieron, ya que el colegio profesional ya había tramitado su baja por no pagar las cuotas obligatorias.

►Nulidad de sus actuaciones

Al estar inhabilitado, cualquier actuación profesional o acuerdo que realizara esta persona como letrado serían nulos.