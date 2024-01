El abogado de la macrodemanda por la fiesta de Nochevieja solo cobrará si gana

La macrofiesta de Nochevieja que llevó cientos de jóvenes lucenses hasta la discoteca Zouk de As Gándaras está derivando con el paso de los días en macrodemanda. Unos 900 de ellos ya están organizándose para reclamar a la organización la devolución del dinero de las entradas por haber tenido que soportar colas de más de dos horas para entrar y esperas casi igual de largas para pedir consumiciones a cargo de la barra libre que pagaron, según las quejas que durante todos estos han poblado las redes sociales.

El abogado que está gestionando las quejas y prepara la demanda es José Piroscia, que ya se ha puesto en contacto a través de correo electrónico con todos los afectados que hasta ahora se han inscrito en la lista para informar de las condiciones y del contenido de la acciones que se van a iniciar. Según informó el propio Piroscia a este diario, sus servicios y los del procurador solo se cobrarán si se gana, y será de un tercio de la cuantía indemnizatoria que en ese caso se reconozca por parte del juzgado. Si la demanda se pierde, ninguno de los reclamantes tendrán que pagar nada y su despacho asumirá todos los costes.

Hay que tener en cuenta que la idea es reclamar no solo el precio de la entrada, una media de 50 euros, sino una cantidad por daños morales que podría ir de 200 a 400 euros por persona.

Piroscia, explicó, perfila en estos momentos las opciones que tiene para la mejor tramitación de una reclamación de semejante volumen, algo que nunca se ha manejado en los juzgados lucenses. El letrado baraja varias opciones que parecen descartar la presentación de una sola demanda a nombre de los más de 900 afectados, ya que en caso de que se rechazasen sus argumentos y hubiera una condena en costas la cantidad sería de un par de cientos de miles de euros, algo inasumible. Tampoco sería muy manejable procesalmente para el propio juzgado en que recayera el caso.

En estas circunstancias, la opción que de momento ve más viable es dividir la reclamaciones en bloques más pequeños de manera que no lleguen a los 2.000 euros, ya que al situarse por debajo de esa cantidad la ley marca que no es obligatoria la personación con abogado y procurador ni habría condena en costas en caso de ver rechazada la demanda. También sería mucho más manejable para los juzgados. No obstante todavía no está decidida la fórmula, que se determinará cuando recopile todos los datos y conozca el número exacto de afectados que confirmen su intención de reclamar.

Es este en el proceso en el que Piroscia está en este momento, a través de los correos electrónicos reseñados, de los que ya ha recibido, indica, decenas de confirmaciones. En dicho mail, el abogado informa, además de sobre el cobro de un tercio de lo conseguido en caso de victoria, de que el plazo tope para apuntarse en la lista son las doce de la noche de este viernes.

"El objeto de la reclamación", indica el texto, "es dejar patente vuestra disconformidad con el trato recibido en un evento tan importante para todos vosotros, como es la fiesta de Fin de Año, no solo por las largas colas de espera para acceder a la discoteca... sino también porque el servicio en su interior ha sido completamente deficitario, insuficiente y desmerecedor de un evento de esta magnitud, no pudiendo pedir una consumición, sino a empujones y después de estar un largo tiempo, y también por el hecho de que en la pista de baile no había quien se moviera, al estar completamente desbordada de gente".

Tras aclarar que será el juez quien decida si hay derecho a devolución e indemnización "en la cuantía que el mismo considere adecuada y, por tanto, incluso podrían no darnos nada", advierte de que "es muy importante que conservéis las pulseras, o aquellos que tengáis las entradas, las guardéis". Serán pruebas, estima, que deben complementar el listado de nombres con las entradas vendidas. Pide también que se le envíen fotos y vídeos de las colas y las aglomeraciones.

La Zouk también contrata abogado

Los propietarios de la discoteca Zouk también se han movilizado en defensa de sus intereses y aseguran que "toda la información que se está recopilando ya está en manos de uno de los gabinetes jurídicos más importantes de este país", según el comunicado colgado en sus cuentas de redes.



En dicho comunicado, niegan que la situación creada fuera tan grave y culpan a distintas personas y colectivos de los problemas, desde otros establecimientos de hostelería que les quieren perjudicar y que, a su vez, no cumplen con la legalidad, hasta a uno de los promotores o a muchos de los asistentes a la fiesta, que trataron de entrar con carnés falsos siendo menores de edad o "gente sin educación que no sabe lo que es el civismo hacia los demás, que se atrincheraba a la barra y no dejaba entrar al resto. Hoy supe de alguien que reconoció haber bebido 17 copas, mientras que otros no llegaron a beber ninguna".



En el comunicado, los propietarios también niegan que hubiera exceso de aforo, además de arremeter contra la joven que inició la campaña para poner la demanda y contra el abogado que la lleva.