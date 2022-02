Un abogado lucense reclama a Cofares 1,7 millones por incumplir un contrato

El abogado lucense Alejandro Pérez-Batallón Ordoñez demandó en los tribunales al gigante farmacéutico Cofares por incumplir un contrato con su empresa al no acudir a un concurso de medicamentos en Angola. El letrado exige a la compañía que cumpla con el compromiso adquirido de donar un contenedor de medicinas al país africano y le reclama el pago de 1,7 millones de euros, cantidad que supuestamente dejó de ingresar porque la compañía eludió sus obligaciones y no se presentó al concurso.

El grupo Cofares - compañía líder en distribución de medicamentos en España, que exporta acualmente a más de una treintena de países y factura 3.800 millones de euros anuales- contrató los servicios del abogado lucense en 2018 para actuar como agente en Angola en representación de la farmacéutica. Las partes firmaron un contrato en el que establecían que la empresa de Alejandro Pérez-Batallón realizaría un análisis de mercado y presentaría al cliente en el país africano.

Posteriormente, la compañía donaría al estado angoleño un contenedor de medicinas por valor de 75.000 dólares y presentaría una oferta para un concurso de distribución de medicamentos por importe de 43 millones de dólares. Tal y como quedó recogido en el contrato, si Cofares ganaba el concurso, la empresa del letrado lucense cobraría el 4% de la adjudicación.

Alejandro Pérez-Batallón realizó cuatro viajes a Angola y llevó a cabo todos los trámites necesarios para dar a conocer a la farmacéutica ante las autoridades. El letrado mantuvo varias reuniones con el entonces embajador de España en Angola, Manuel Hernández Ruigoméz, y con la ministra de Sanidad del país africano, Silvia Lutucuta.

El letrado lucense exige a la compañía que cumpla con su compromiso de donar un contenedor de medicinas al país africano

"Cofares se comprometió ante ellos a donar medicamentos a la congregación de los Salesianos en Luanda -donación que fue formalizada por un conducto diplomático- y a presentarse al concurso de medicamentos", apuntó el letrado. El apoyo a la farmacéutica española para abrirse camino en Angola fue de tal magnitud que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó un viaje al país en 2021 para visitar un colegio de los Padres Salesianos, a quien iba destinada la donación que el gobierno angoleño iba a recibir de la compañía española.

Una vez realizadas todas las gestiones y cumplido el cometido del agente, Cofares tenía que concurrir al concurso, pero, contra todo pronóstico, no se presentó, por lo que el abogado decidió emprender acciones legales contra ella. "Se demanda a la farmacéutica por incumplimiento de la promesa de donación de medicamentos y por incumplimiento contractual por importe de 1.753.405 euros al no haber acudido al concurso de medicamentos, habiendo tenido el apoyo del Gobierno español y de la oficina económica y comercial de la embajada española en Angola. No se puede jugar con la ayuda humanitaria", lamenta.

A raíz de esta denuncia, la próxima semana prestarán declaración por videoconferencia en el juzgado de Primera Instancia número 5 de Lugo el presidente del grupo y de la Fundación Cofares, Eduardo Pastor; el exdirector general de la filial internacional Omfe, Luis Esgueva, y el responsable del área de exportación de Omfe, Joel M. Medina.