Un letrado lucense, José Piroscia, ha decidido poner pie en pared con las comisiones abusivas de la banca y ha presentado una denuncia en los juzgados penales de Lugo por apropiación indebida. En este caso, se trata de la testamentaría, un concepto que cobran la inmensa mayoría de las entidades financieras a los herederos tras un fallecimiento y que está directamente considerado ilegal por el Banco de España. Una cruzada en la que Piroscia sabe que tiene muy poco que ganar (apenas 120 euros) pero en la que la banca puede perder cantidades millonarias que ahora ingresa a costa de los clientes.

José Piroscia no oculta que ha tomado este camino "por indignación". Todo comenzó cuando falleció su abuela y madrina, en 2020. Esta había dejado a su hija, y madre de Piroscia, el dinero existente en una cuenta bancaria, a través de legado y en testamento otorgado ante notario muchos años antes. En estos casos, para poder disponer del dinero de la cuenta es necesario haber liquidado antes el impuesto de sucesiones, cosa que hizo presentando ante la Xunta todos los papeles necesarios y la cartilla de dicha cuenta bancaria que certificaba el saldo en el momento del fallecimiento.

"Tras presentar toda la documentación requerida por la entidad financiera para justificar el pago del impuesto de sucesiones ante la Xunta de Galicia, así como los certificados de defunción y ultimas voluntades y copia del ultimo testamento", relata el letrado en su denuncia ante los juzgados de instrucción, "la entidad se niega a hacer entrega del saldo existente en la cuenta a la heredera legataria... La entidad mantiene que no hacen entrega hasta en tanto en cuanto no se firme lo que ellos denominan la testamentaría y se abonen unas tasas en tal concepto —entre 120 y 150 euros—, lo cual resulta inadmisible, además de ilegal, tal y como ha indicado el propio Banco de España , al señalar que el estudio y verificación de la documentación que acredita la condición de heredero y de la cuantía que hereda es "una actividad interna que la entidad realiza en su propio interés y por tanto, no puede cobrar comisiones por ello". Solo cabría hacerlo si el banco "prestara un verdadero servicio de asesoramiento similar al de una gestoría o asesoría jurídica". Pero no es el caso. Los bancos se limitan a comprobar la documentación que le aportan los herederos. De igual modo que no resulta procedente el cobro de importe alguno por la emisión del certificado de posiciones que resulta preciso para liquidar el impuesto de sucesiones", dice.

La cosa, añade, no acabó ahí, sino que incluso un directivo de la oficina bancaria en la que estaba la cuenta lo trató de convencer diciéndole que era "una orden de arriba, que tenían que pagar a los servicios jurídicos", y le dijo que pagara las "testamentaría" y que ellos ya le devolvían el dinero por otro lado. "Se me inflaron las narices", recuerda el abogado, "a mí nadie, ni ellos ni nadie me pueden vender encima un favor por algo que es ilegal. Seguro que con un montón de buenos clientes arreglan así, se lo cobran por un lado y se lo devuelven por otro, pero a la mayoría de ellos, a los curritos que no tienen mucho dinero, les cobran sin devolverles nada".

Todo esto acabó por colmar la paciencia de un José Piroscia que ya tenía la indignación a punto de ebullición. Ha solicitado al juzgado que impute y tome testimonio por apropiación indebida al mismísimo presidente de la entidad financiera. Reclama no solo el dinero de la cuenta de su abuela, los intereses y todas las comisiones de mantenimiento, sino una indemnización de 3.000 euros por daños y perjuicios.

Asume que la lucha es desigual y que en el mejor de los casos se habrá gastado mucho más dinero del que conseguirá, pero advierte: "De ahora en adelante, hasta que me jubile, he decidido que no voy a pasar ni una más. Estamos en un país de ovejas, tragamos con todo cuando deberíamos estar en la calle. No sé sí podré cambiar algo, pero es lo que voy a hacer".

Corporativismo consentido por el Banco de España

El abogado José Piroscia explica que esta comisión ilegal "que cobran todas las entidades, unas más y otras menos, debido al corporativismo entre ellas", la justifican alegando que "son los responsables civiles del dinero para que se pague el impuesto de sucesiones, y es verdad. Pero una vez que has pagado el impuesto, se sacan de la manga esto de la "testamentaría". Como tantos otros abusos, me parece indignante".



Certificado innecesario

A través de este concepto, que en la mayoría de las ocasiones los clientes asumen como obligatorio sin cuestionarlo, "la banca está recaudando una cantidad indecente de dinero, a costa de emitir miles y miles de certificaciones que no se necesitan para nada", expone.



El BE no actúa

"Además", insiste, "se trata de una actividad no permitida por el propio Banco de España, que ha emitido dos órdenes al respecto, pero tampoco el Banco de España hace nada. No actúa, pese a que está para proteger a los ciudadanos".