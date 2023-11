Abogada de vientos perdidos

Los niños de los años 80 eran más entusiastas cuando se les proponía una actividad que los de ahora. Cristina, que había nacido en 1972, me pregunta si soy de ciudad o de pueblo. Como soy de pueblo no tiene que explicármelo. "Eu son de Palas. Non había nada que facer. Cando tiña dez anos, o meu pai e uns amigos quixeron recuperar a banda de música; ben, é algo típico de Galicia. Todos os nenos apuntámonos á banda. Se fundan un club de karate todos seriamos karatecas".

Su padre no tocaba ningún instrumento, pero le gustaba el saxofón; así que sus dos hijas empezaron con ese instrumento. "Daquela dábanos igual, queriamos instrumentos pequenos porque son máis manexables. Eu ía aos ensaios cunha maleta pequena, pero os que tiñan instrumentos grandes levábano peor".

Aquella siembra del aburrimiento ha dado una cosecha en la que Cristina es música aficionada, una hermana es profesora de música y la otra está casada con un profesor de tuba. Ninguno de ellos practica kárate.

Fue a Santiago a estudiar Derecho. Continuó tocando en la banda hasta que la dejó porque fue a cursar la escuela jurídica en Oviedo. Le quedaba lejos. "Cando volvía á casa estaba alí o intrumento e tocaba algo".

Lugo no estaba tan lejos de Palas. Era la ciudad de hacer compras en familia y del San Froilán. Acabó por establecerse en Lugo hace 23 años. Tiene un despacho con un socio. Las personas activas no tienen tiempo libre, como nos pasa a las inactivas; pero viven convencidas de que se aburren. Así que volvió a la música hace una década. "Creouse a Escola Municipal de Música e volvín empezar. Non tes tanto tempo para ensaiar. Relaxa tocar cando volves á casa despois de traballar. Toco unha hora máis ou menos porque ás dez da noite non podo molestar aos veciños".

El ejercicio doméstico consiste en estudiar las partituras para mantener el pulso. Los miércoles va a la Escola y los martes ensaya con Claustromúsicos. Son un grupo de una veintena de aficionados. "Eles comezaron na pandemia. Como non se podía tocar en lugares pechados empezaron a ensaiar no claustro da catedral por ser un lugar ao aire libre. Hai tres anos fun a un concerto deles e pedinlles que me deixasen unirme".

Clautromúsicos tiene una abogada políglota, un químico jubilado, jueces y una mujer que dirige una explotación de cabras en Guntín. Suelen actuar un sábado al mes en el Mercado. El repertorio del colectivo incluye canciones gallegas, habaneras, fados o valses. Lo decide el director o algunos músicos que hacen sugerencias.

Cristina debe de pertenecer a la última generación que estudió francés, el idioma de los zares en el siglo XIX. Estudió en el instituto de Melide. "Gústanme os idiomas. Tiñamos unha profesora de Francés que nos avisou cando se abriu a Escola de Idiomas. Viñamos examinarnos por libre. Fixen primeiro e segundo de Francés", recuerda.

Tras asentarse en Lugo se matriculó. "Acabei Francés, como había bo ambiente e por non deixalo, empecei en Italiano, pero tiven que deixalo polos horarios. Pasados os anos fixen o C1 de Francés e agora vou a un club de lectura na Escola de Idiomas". El gran canal idiomático, el inglés, se le quedó atrás. Ha aprobado primero, pero no quiere seguir porque debería entrar en segundo y piensa que le costaría.

Cristina también hizo algo colectivo con todos sus idiomas: la asociación Pedra Rosetta. El fin era hablar, viajar y respirar.