La abogada lucense Paula Fraga denuncia una campaña de acoso masivo en la red

La abogada lucense Paula Fraga ha denunciado una campaña de acoso en las redes sociales. Esta jurista, afincada en Madrid, ha publicado algunas capturas de pantalla de los mensajes machistas que ha recibido por parte de algunos usuarios que la insultan por haber alzado la voz contra la prueba del pañuelo.

"Han expuesto mi dirección de casa ,(ya me contarán como la tienen), me han dicho que me van a violar, que me van a matar por denunciar la práctica del pañuelo", cuenta en un tuit Fraga.

Han expuesto mi dirección de casa ,(ya me contarán como la tienen), me han dicho que me han violar, que me van a matar por denunciar la práctica del pañuelo. Tienen dos opciones: iros a tomar viento o el que el viento os de. Queridos, aquí no ha lugar al silencio. Que les den. pic.twitter.com/ICQ1HJYunr — Paula Fraga (@Paulafraga__) May 9, 2021

En las capturas de pantalla de los mensajes privados que ha recibido se pueden leer toda clase de insultos, amenazas y faltas de respeto. "Aquí no hay lugar al silencio", sentencia la abogada.

El nivel de acoso ha sido tal que Paula Fraga ha anunciado que se ve obligada a "dejar las redes" temporalmente.

No es no normal este nivel de violencia. Dejo redes hasta que pase el chaparrón. Muchas gracias a todas y todos por el apoyo porque la verdad, hoy sí, hace falta. E igualmente, seguimos. pic.twitter.com/nocLdyE0fe — Paula Fraga (@Paulafraga__) May 10, 2021

Incluso en otro mensaje, la abogada muestra cómo algunos han creado perfiles falsos con su foto y su nombre con mensajes vejatorios como "necesito follar soy muy puta".