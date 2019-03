Abella sigue perdiendo equipamiento y en junio cerrará el gimnasio

El gimnasio que funciona en el centro comercial Abella anunció a sus clientes que cerrará a finales de junio. La decisión supone un paso más en el proceso de desertización que sufre el centro comercial, un vaciado que se agudizó desde que a finales de enero del año pasado cerró el hipermercado que ocupaba el bajo del edificio.

En el centro comercial no quisieron detallar este viernes las razones de la marcha del gimnasio, aunque la compañía que lo gestiona, McFit, apuntó a que dejan ese espacio porque "los nuevos propietarios del centro comercial Abella no se han acogido a los términos del acuerdo".

En la carta que están recibiendo usuarios del gimnasio se informa de que el cierre se debe a "desavenencias" con los propietarios del centro, en el que los únicos negocios relevantes que continúan, al menos de momento, son el de los cines y una hamburguesería.

Abella tuvo problemas desde prácticamente sus inicios y ahora la falta de actividad es una preocupación incluso para los vecinos. La propiedad del centro siempre señaló que su intención era relanzar el centro comercial, aunque esas pretensiones no se han concretado ni se explica cómo se quiere hacerlo. En su día se gastaron unos 89 millones en construir el centro.

El bache definitivo fue el cierre del hipermercado, de 4.700 metros cuadrados, que se puso a la venta por 3,7 millones. En tanto, la firma que explotaba el gimnasio del centro comercial informó de que tiene intención de continuar en Lugo, para lo que busca nuevas ubicaciones.

De momento, no obstante, se despide de sus clientes, a los que comunicó por carta que dejará de funcionar el 30 de junio y que ese último mes no se cobrará ya la cuota a los abonados.

En tanto, en Abella siguen funcionando actualmente los cines, que además tienen bastantes espectadores desde que no están operativos los de As Termas, donde, no obstante, está en marcha el proceso para la reapertura de las salas, una operación que se llevará a cabo de la mano de Yelmo, una de las grandes compañías del sector.