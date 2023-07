La Abau extraordinaria arrancó con 250 alumnos lucenses

Más de doscientos alumnos de buena parte de la provincia se citaron este martes en las aulas de la facultad de Ade situada en el campus universitario de Lugo. Su objetivo, superar la convocatoria extraordinaria de la Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (Abau).

Esta segunda oportunidad, primera para muchos de los jóvenes por no haber podido aprobar todas las asignaturas con anterioridad, empezó a las 9.00 horas con el examen de Historia de España, una de las materias troncales y tradicional hueso para los alumnos durante el curso.

En el caso de Andrea González, natural de Monforte de Lemos, es la segunda vez que acude este año, esta vez con el objetivo de subir su nota. "El examen de Historia me pareció más complicado". Su intención es estudiar Derecho o un doble grado de Gestión de Pymes y Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Salamanca, destino habitual de los estudiantes gallegos, o en Santiago de Compostela.

Tras un breve descanso de treinta minutos, la mañana continuó con la prueba de Lengua Castellana y Literatura II, que se celebró desde las 12.00 a las 14.00 horas.

Sobre esta, Uxía González, estudiante vilalbesa, asegura que le fue "bien, lo que teníamos pensado, con una de las preguntas sobre el período del Neolítico". Sin embargo, el balance que hace del segundo examen es más negativo. "Los ejercicios prácticos me parecieron asequibles, pero la literatura fue bastante complicada", dice. Ella ya se ha matriculado en el ciclo superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, aunque en un futuro asegura que le gustaría estudiar una carrera relacionada con la sanidad, como enfermería.

TURNO DE TARDE. Ya en el turno de tarde, a las 16.00 horas, los y las estudiantes se enfrentaron a las materias troncales de dos de las cuatro modalidades existentes, Matemáticas II y Latín II.

Aimar Veiga, estudiante del IES Terra Chá de Castro de Ribeiras de Lea, salió contento del examen de Latín. "Ben, mellor do que esperaba". Su objetivo es hacer una oposición para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Neste momento non me fai falta a nota, pero sempre é bo facer os exames porque non sabes se nun futuro che vai facer falta", indica.

La tarde de este primer día de la Abau extraordinaria concluyó con los exámenes de Economía da Empresa y Deseño, que comenzaron a las 18.00 horas.

Otro compañero, Iago Cando, también vecino de Castro, comentó que Historia y Lengua resultaron como había pensado. Sobre Economía, esperaba que "fose doado", aunque se sentía confiado. Su intención es hacer un ciclo superior en Educación Infantil para, posteriormente, cursar el grado en Educación Infantil.

Ana Martelo y Pablo Rivas, ambos alumnos del IES Lucus Augusti de la capital lucense, aseguraron que los exámenes matutinos fueron "asequibles". En cambio, con Matemáticas II las sensaciones fueron otras. "Bastante más difícil, sobre todo, la parte de las matrices y probabilidad". En el caso de Ana, su objetivo, todavía por concretar, es estudiar Química o Farmacia. El deseo de Pablo es claro: hacer una ingeniería. "Me interesa el grado en Enxeñaría de Organización Industrial de la UVigo", afirma.

Ainara Moreira, alumna del IES Ánxel Fole, asegura que Historia y Lengua fueron más fáciles que en la ordinaria. Sin embargo, en el caso de Matemáticas, se encontraron con "un bloque de preguntas más difícil".

Las pruebas de la Abau continuarán durante esta mañana, desde primera hora, con el examen de Lingua Galega e Literatura II, que dará paso antes de la pausa para comer a las lenguas extranjeras y al resto de troncales de modalidad, las Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II y Fundamentos da Arte II.