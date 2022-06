La primera Abau pospandemia en Lugo: "Non tiña o temario estudado, pero tiven sorte"

Pocas horas de sueño y muchos nervios ante el primer día de la Abau, la antigua Selectividad. Ese podría ser el resumen de las primeras horas de exámenes de los más de 1.000 jóvenes lucenses que se presentaron este martes a las pruebas en las tres comisiones delegadas de la provincia: las de las facultades de Veterinaria y Administración y Dirección de Empresas y la de Viveiro. Una jornada en la que no hubo incidencias.

La gran mayoría de los alumnos encuestados se mostraban satisfechos por su trabajo en los dos primeros exámenes, que consideraban bastante fáciles. "Salgo muy contenta de estos dos exámenes, especialmente del de Historia porque me cayó justo lo que quería, lo que llevaba mejor preparado", afirmaba Iria Fouces Rodríguez, del IES A Pinguela, de Monforte.

También su compañera, Sara Losada Pardo, esgrimía la mejor de las sonrisas. "Díxonos o profesor que preparásemos ben a Transición, que lle tocaba caer este ano e así foi", manifestaba Sara, quien añadía que tenía "a moral alta" de cara al resto de las pruebas.

Quienes optaron por estudiar el siglo XIX en lugar del XX, hicieron una composición histórica sobre la crisis de la Restauración. Otras preguntas del examen versaban sobre la conquista y romanización, el Imperio español en el siglo XVI, la Guerra de Sucesión y el reformismo borbónico en Galicia.

Tampoco pareció ser muy complicado el segundo examen, de Lengua y Literatura Españolas, dado que una de las preguntas de la prueba era sobre el libro Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, un autor ya clásico en la Selectividad. También hubo preguntas sobre el Romancero gitano, Muñoz Molina y Buero Vallejo, además del resumen de un artículo de Imma Monsó sobre la cirugía estética, publicado en La Vanguardia, en julio de 2021. "Me pareció fácil este examen, más que el de Historia. Las preguntas eran sencillas y el comentario también. Cuento con aprobar, a ver qué pasa", afirmaba Carla González, del colegio San José, que aspira a matricularse en el grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Para Nahir Armada Teijeiro, también del mismo centro, más difícil sería la jornada de tarde —cuando haría los exámenes de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Economía de Empresa, en su caso—. También estaban convocadas las pruebas de Fundamentos del Arte II y Diseño. "Me parecen más fáciles los de la tarde porque son más prácticos. Mi intención es hacer el doble grado de Ade y Derecho, para lo que necesito un 11,8", contaba.

Otra alumna más del colegio San José, Lorena Cerviño Campos, temía sobre todo por la cita de mañana con Física. "Para mí, es la asignatura más difícil de todas", decía. Esta joven pretende matricularse en el grado de Economía. Opina que el sistema de selección de alumnado universitario de la Abau es necesario "porque tiene que haber un método para seleccionar a los alumnos". Sin embargo, lo considera algo duro. "Son demasiados exámenes para tres días", indicó Lorena.

Ismael González Rois, del IES A Pinguela, de Monforte, reconocía estar nervioso. "Non me caeu o que contaba e púxenme nervioso, pero espero poder facer Fisioterapia. Estiven estudando estes días catro horas diarias. De non conseguilo, escollería Bioloxía ou Veterinaria", señaló.

Luis Rouco Basanta, de Xove, es uno de los estudiantes del IES María Sarmiento que inició este martes las pruebas de Selectividad en Viveiro y confía en sacarlas adelante.

"Non tiña o temario estudado pero tiven sorte porque entraron temas que sabía. A composición non a sabía tan ben, pero tirei un pouco de labia e dino feito todo bastante ben. Se me dá a nota quero facer INEF", afirmó.

Carlota Baltar Salgueiro, del mismo centro, también salió satisfecha. Quiere ser maestra pero dice que "hay diferencia entre universidades en la nota de corte", por lo que la elección de la facultad dependerá de la Abau. "En Santiago está muy alta, es un 10,5, mientras que en Granada, un 8,6", explica.

Este miércoles comenzará a las 9.00 horas con Lengua Gallega y Literatura, le seguirá Primera Lengua Extranjera (11.00), Matemáticas y Latín (13.00), Dibujo Técnico, Artes Escénicas y Segunda Lengua Extranjera (16.00) y Química y Griego (18.00).