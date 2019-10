Abarrote en el fin de fiesta

San Froilán confirmó que su capacidad de convocatoria es imbatible y el último día oficial de fiestas la ciudad vivió un nuevo abarrote. Tras una noche que fue intensa, la ciudad volvió a coger ritmo desde primera hora de la mañana y lucenses y visitantes coparon el recinto ferial, los escenarios de actividades y, cómo no, las casetas del pulpo, uno de los grandes atractivos de los festejos.

De hecho, el tirón de las casetas fue tal que este sábado había aún gente comiendo a las siete de la tarde, mientras los hosteleros y los pulpeiros se preparaban ya para el servicio de noche, en el que se esperaba también fuerte afluencia.

La feria medieval, indudablemente, contribuyó al éxito de la jornada, pero hubo otras muchas actividades que atrajeron público. Fue el caso, por ejemplo, de las sesiones vermú. Hubo dos, a falta de una, y junto a las charangas contribuyeron a imponer un ánimo bailongo entre muchos lucenses.

Oficialmente, este domingo ya no es San Froilán, pero no todo se ha acabado

Los más pequeños, más allá de las barracas, también tuvieron su espacio y muchos disfrutaron con los juegos tradicionales a cargo de Xotramu en el patio del Seminario y con los espectáculos infantiles organizados durante el día al amparo del San Froilán Miúdo.

NO TODO SE ACABA. Oficialmente, este domingo ya no es San Froilán, pero no todo se ha acabado. Aún abren las barracas y espacios como ArteSanfroilán o Grastoarte. Y, por supuesto, quedan muchos días de casetas del pulpo.