Abandono y peligro en la ruta del río Mera

Pasarelas abandonadas, barandillas rotas, zonas cortadas o tramos totalmente invadidos por la maleza son algunos de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar cada día los cientos de lucenses que intentan pasear o hacer deporte por la ruta del río Mera, también conocida como la Ruta dos Muíños.



Son constantes las denuncias de los vecinos de Lugo sobre el mal estado y la falta de mantenimiento de las estructuras distribuidas por uno de los trayectos hasta hace poco preferidos por cicloturistas y senderistas, que tienen que pasar por un camino de obstáculos.



La Consellería de Medio Rural lleva varios años sin hacer reformas en las zonas interiores del camino, y la falta de mantenimiento provoca que las tablas de madera que conforman las pasarelas se rompan y pongan en peligro a los ciudadanos. De la misma forma, la mayoría de las barandillas de estos puentes están rotas o a punto de caerse, sin que la gente se pueda apoyar o tocarlas por su inseguridad.



No obstante, una de las soluciones por las que optó el departamento autonómico para evitar los accidentes en las pasarelas fue poner una malla de alambre fino, que aunque en algunas se mantenga en buen estado, por estar próximas a las entradas de la ruta y ser accesibles para reponerlas, en otras está totalmente rota y deteriorada por el paso del tiempo.



MALEZA. Lo mismo ocurre con la maleza. Algunas zonas son intransitables por la hierba y silvas que hay y que no son cortadas desde hace años. Asimismo, la pintura de las señales que hay por el camino está desgastada y muchos paneles que tendrían que contener un mapa del lugar, con indicaciones de las diferentes rutas, fueron devorados por la maleza.



Pasarelas abandonadas, barandillas rotas y maleza son algunos elementos a los que se tienen que enfrentar los usuarios

Los residuos también tienen su papel, sobre todo las mascarillas y las botellas de plástico vacías que se encuentran en ciertos puntos de la ruta y que no se recogen.



Debido a estas condiciones, los usuarios piden a la Xunta que repare las estructuras y, acto seguido, realice trabajos de limpieza, señalización y mantenimiento de las pasarelas y de la ruta del Mera para conservarla y que la gente la pueda volver a disfrutar.



SENTENCIA. Parte del mal estado de la zona se debe a que la Xunta se vio obligada a retirar, por sentencia judicial, varias de las pasarelas que daban continuiad a la senda debido a que atravesaban servidumbre de fincas privadas. Los propietarios del suelo denunciaron a la Consellería de Medio Rural y el TSXG les dio la razón, si bien abrió la puerta a volver a colocarlas a través de un proceso de expropiación que no se inició.



La ruta ya había recibido otro duro golpe cuando el propietario del Muíño do Castro cerró el camino con un muro ilegal, por cuya construcción fue sancionado. Pero él sigue litigando y, mientras tanto, la senda está cortada también en ese tramo.