El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, acusó a la Xunta de Galicia de intentar "viciar" la presentación del anteproyecto de la estación intermodal de Lugo en base a una supuesta deslealtad institucional por desconocimiento de ese documento, cuando el gobierno gallego participó "desde el principio" del grupo de trabajo que se hizo cargo de su elaboración. "No es cierto, como tantas otras cosas", dijo Ábalos en respuesta a las críticas lanzadas por la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez.

Es más, aseguró el titular de Fomento "que saben perfectamente del proyecto", porque la Xunta de Galicia ha "formado parte del grupo de trabajo desde el principio".

Desde su punto de vista, los populares "aprovechan la cuestión electoral para viciar algo que va en beneficio de todos los gallegos, en este caso, y de todos los ciudadanos de Lugo".

Según el ministro, sacar adelante un proyecto que beneficia a la ciudadanía "debe ser la prioridad y no otra". "No pasa nada, me he enterado de que no vienen, pero eso ya me pasó también en Barcelona el otro día", zanjó.

Ábalos hizo estas afirmaciones en Lugo antes de participar en la presentación del anteproyecto de la estación intermodal de la ciudad, un acto que se desarrolló en la Casa Consistorial, con la presencia de la alcaldesa, Lara Méndez; el delegado del Gobierno, Javier Losada, y el presidente de la Diputación Provincial, Darío Campos.

No hubo representación tampoco en el acto del grupo municipal del Partido Popular, porque sus concejales declinaron asistir a lo que consideran "un mitin político del Partido Socialista celebrado en la Casa Consistorial de Lugo" con el beneplácito de la alcaldesa.