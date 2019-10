Méndez: "A intermodal será realidade grazas ao PSOE"

La provincia de Lugo estará conectada a la alta velocidad en el año 2021, según anunció este sábado en la ciudad de las murallas el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El responsable estatal presidió un acto de precampaña de los socialistas que se celebró en el restaurante La Palloza y al que asistieron más de medio millar de personas. "Ahora mismo estamos trabajando en la electrificación de la línea de Ourense a Lugo, una actuación que cuenta con una inversión de 239 millones, lo que permitirá que las ciudades de Ourense, Monforte y Lugo tengan conexión con la línea de alta velocidad a Madrid y se rebaje dos horas el trayecto", recalcó Ábalos.

El titular de Fomento aseguró además que en un año el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez dedicó a la provincia "casi 59 millones de euros, muchísimo más de lo que invirtió el Partido Popular" y recalcó que hasta que Pedro Sánchez llegó al Gobierno "había territorios y provincias que estaban absolutamente olvidados, como era el caso de Lugo".

Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, aprovechó su intervención para recalcar que el proyecto de la intermodal será una realidad "grazas ao PSOE". "Un proxecto fundamental para a nosa cidade que estivo durante sete anos gardado nun caixón por culpa do PP, e tivo que vir un goberno socialista para que volvera a estar enriba da mesa e sacalo a licitación", aseguró.

José Luis Ábalos estuvo acompañado por el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien defendió que a los lucenses "vailles ben un goberno socialista que loita por un país con dereitos e liberdades". El socialista cargó contra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó que "levarse por diante" los servicios públicos en Galicia.

Además, recordó que el Gobierno del PSOE se encuentra en "circunstancias complejas de minoría", pero que en diez meses de mandato "demostrou que se poden subir as pensións e o salario mínimo interprofesional, apostou pola educación e a sanidade pública e tamén pola dependencia". Por eso advirtió que el 10 de noviembre "xogámonos a España que queremos" y animó a la gente a ir a votar.

Al acto también asistió la candidata al Congreso por Lugo, Ana Prieto, o la secretaria provincial del PSOE, Patricia Otero, así como el presidente de la Diputación, José Tomé, quienes destacaron la importancia de que haya gobiernos socialistas para que las infraestructuras de la provincia se puedan seguir impulsando y para que a los ciudadanos les vaya mejor. "O socialismo é garantía de igualdade e de progreso e, por tanto, de que a Lugo e aos lucenses nos vai a ir ben. Por iso hai que sair a votar o 10 de novembro e temos que gañar as eleccións", recalcó el líder del organismo provincial, José Tomé Roca.

Ábalos valora la situación en Cataluña

Buena parte del discurso de Ábalos estuvo centrado en la situación que atraviesa Cataluña. "Lo que se ve en las calles es un problema de orden público y de debilidad, por no decir de quiebra institucional en el gobierno catalán donde el presidente alenta movilizaciones y se sorprende a última hora de que haya reacciones violentas", censuró.



Además, aseguró que los disturbios de Cataluña "se resuelven con el sacrificio de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están modulando la respuesta y no generando más problemas". No obstante, anunció que "de momento no es necesario tomar otras medidas, pero si finalmente hacen falta se tomarán", en clara alusión a la aplicación del artículo 155 o a la Ley de Seguridad.