"A paixón de Orozco era ser alcalde, a miña é contribuír e pódese facer dende moitos eidos"

Como está a exalcaldesa?

En sentimento é certo que nunca se deixa de selo, son moitos ano traballando por e para Lugo. Non é un adeus, senón unha continuidade da defensa dos intereses de Lugo dende outro eido.

En 2015 foi alcaldesa por sorpresa, e agora para a sorpresa de moitos deixa de selo. O ofrecemento de José Ramón Gómez Besteiro para incorporarse á súa candidatura chega nun momento no que lle podía apetecer un cambio?

Sempre mantiven que a vida son etapas. Nunca querencia por un cargo, porque non é o cargo que o que che dá a posibilidade de traballar. Traballei por Lugo durante oito anos na Deputación, case nove anos no Concello, e agora abro outra etapa con esa mesma vocación de servizo público.

Fálase moitos estes días de xenerosidade e de lealdade. Quen tivo máis, Besteiro ou vostede?

Creo que non se podería simplificar de que parte se fala. Son unha persoa de partido, entrei militando nas Xuventudes Socialistas co obxectivo de mellorar a calidade de vida da veciñanza e seguín traballando por iso nos distintos cargos orgánicos e institucionais que ocupei. Sempre estou onde se me require. Levo case nove anos vivindo por e para Lugo, deixando incluso de lado o eido familiar, o persoal xa nin falamos. Sigo con todas as ganas de seguir traballando e pelexando para mellorar Lugo. Fun quen de desbloquear distintos temas con distintas administracións, independentemente de quen as gobernara, e nun fun capaz de facelo coa Xunta.

É do desbloqueo deses asuntos, como foi a intermodal, do que se sinte máis satisfeita?

Se tivera que definir o meu mandato diría que foi o da transformación e o do covid. Captamos moitísimos fondos europeos para levar a cabo distintas estratexias, temos avanzado moitísimo na transformación urbanística e económica da cidade, sempre pensando en clave social. Logo veu o covid, que unha situación tremendamente difícil que afrontamos en solitario. Non tivemos nunca o apoio da Xunta. Devolveu fondos á UE con tal de non dárllelos aos concellos. E aínda así fomos quen de converter eses retos en oportunidades e puxemos en marcha o fondo de capital Lugo Transforma porque vimos necesario fortalecer e diversificar a economía da cidade. Con ese obxectivo, antes xa estabamos traballando na mesa da reindustrialización, pero non se chegou a materializar o convenio, no que entendíamos que tiña que estar a Xunta por ser a competente no eido da industria. Aquí negouse a facer o que fixo en Santiago, cando había tamén un alcalde socialista. O non da Xunta foi constante, e ese tamén é un dos motivos que fai que dea este paso adiante. Porque a Xunta insiste en non investir no museo da romanización, non conclúe o plan Paradai, a Ronda Leste, A Tinería…

Cre que toda a responsabilidade deses bloqueos é da Xunta? Por que en Santiago, cun goberno socialista, si houbo acordos?

Eu creo que Lugo sempre foi unha praza apetecible para o PP e utilizaron unha administración para obter un rédito político.

Ve axeitado para os intereses de Lugo, do PSOE e do candidato Besteiro que neste momento sigamos sin saber quen a vai a suceder?

Estes proxectos non son de persoas, son de partidos, de programas… Sempre falamos dos proxectos e das ideas, que é o que nutre. Temos un goberno consolidado, un equipo cohesionado, experimentado, con coñecemento profundo da cidade e cunha folla de ruta establecida. Máis aló de quen me substitúa, hai unha continuidade de proxectos. Trátase de buscar as capacidades, os condicionantes de cada quen, e quen pode asumir mellor tamén ese reto de futuro que queda por diante. A diferenza doutros partidos, nós non levantamos o dedo e sinalamos, como fixo Aznar con Rajoy, Feijóo con Rueda, Candia en Mondoñedo… Nós consensuamos, falamos, valoramos pros e contras, e despois decidimos.

Se estamos nesta situación é porque quizais si houbo dedazo. Había unha candidata unxida [Paula Alvarellos], que ademais non é A número dous do organigrama, que é Miguel Fernández. Por que?

Non había ningunha candidata, igual que non hai un candidato. Hai unha lista, podemos falar do número 2, da 3, do 4, da 5… Son persoas que teñen solvencia e experiencia porque foron levando distintas áreas, son perfís moi versátiles, polo que calquera podería asumir novas responsabilidades.

O que marca a lei é que, agás renuncia, o sucesor é o 2. Que lle trasladou Miguel Fernández?

Esa orde non é a nosa. A nosa é que será quen entendamos que pode liderar mellor, para tamén seguir mantendo os distintos poderes que temos noutras administracións e noutros eidos. Estamos valorando todas esas circunstancias e unha vez que decidamos farase efectiva a renuncia ou non se fará.

Miguel Fernández está disposto a renunciar?

É lícito que todo o mundo queira aspirar a ser alcalde ou alcaldesa, Miguel, Paula, Mauri, Ana… E é un orgullo e unha satisfacción.

E se Fernández cre que é a persoa idónea e o grupo non conclúe o mesmo que pasará?

Primeiro falaremos, e despois, unha vez teñamos decidido ou trasladado a decisión, procederase ou non á renuncia. Se se considera que a persoa idónea é Miguel Fernández, xa é si. E se no grupo —é e algo que evidentemente tamén falamos co partido— entendemos que ten que ser outra persoa, pode haber unha renuncia e pode haber dúas ou tres ou catro.

Está saíndo a xogadora de mus. Está lanzando un órdago?

Non, non, isto non sería unha xogada de mus. En todo caso, non se trata de que estea por decidir ou por deixar de decidir. Son os tempos. Hoxe tocaba presentar a miña renuncia como alcaldesa.

Di que falan co partido. Que di?

O partido vai apoiar a decisión que tomemos no grupo. Pensa o mesmo, que temos un equipo cohesionado, competente, e que temos moitas persoas que poderían asumir esa responsabilidade. O importante é facer equipos.

No seu discurso sinalou que no seu labor, como no de calquera, houbo acertos e erros. Con que se queda menos satisfeita?

Os erros son os do día a día. Os proxectos hainos que poden gustar máis ou gustar menos, entenderse máis ou menos… Hai moita xente á que lle custa visualizar o retorno que vai ter o uso da madeira como elemento estrutural. Porque outra marca do meu proxecto político é ser proactivos na loita contra o cambio climático. O tempo dá e quitas razóns. Eu sempre fixen gala de non ser cortoplacista. Creo que é algo que deberíamos de aplicarnos todos. Puiden ir en clave populista estes anos, en vez de investir en proxectos de futuro e transformadores. Puiden irme á ‘bonolocura’, como o señor Rueda. Cousas efímeras, que poden ser complementarias, pero nunca deben ser o eixo central.

Cal cre que son os principais desafíos aos que se enfrontará a persoa que a substitúa na alcaldía?

Os que temos no día a día, seguir captando e executando fondos europeos. Darlle continuidade aos proxectos iniciados e complementar con novos para conseguir esa cidade sostible, integradora, amable e de oportunidades.

Está preparada para ver algúns cambios de postura sobre algúns asuntos ou proxectos que deixa por parte de quen a suceda ou cre que iso non se vai producir?

Todos temos a nosa visión, todo mundo pode complementar a estratexia, ampliala… Veríao con normalidade, porque eu fíxeno. Por iso digo da querencia aos cargos. Aferrarse aos cargos, pensar que todo o que se faga distinto pode ir en contra dun mesmo, en absoluto mellora a cidade.

Cre que iso é o que lle sucede ao seu antecesor, José López Orozco? As declaracións sobre a súa marcha da alcaldía foron de respecto, pero tamén de incomprensión.

Correspóndelle contestalo a el. É lícito, cada un pode pensar e opinar o que queira. E Orozco tiña manifestado en moitas ocasións que a súa paixón era ser alcalde. A miña paxión é aportar, contribuír, mellorar…, e pódese facer dende moitos eidos.

Se o PSdeG goberna, como prevé desatascar proxectos como a praia fluvial, que non teñen o visto bo dos técnicos da Xunta? Pagará a Xunta os arranxos do auditorio?

Terá que pagalos. E opinións de técnicos hai varias e diversas. Pódense solicitar máis informes, ou analizar os informes, porque ás veces eixan portas abertas… O que hai que ter é vontade de solucionar. Se eu me quedara sempre co primeiro informe desfavorable, ao mellor algunha das cousas que fixen non as podería ter feito.

Se o PSdeG non goberna, terá que pelexar dende a oposición. E hai quen apunta que incluso pode acabar liderándoa se Besteiro marcha a outros cometidos.

Besteiro non vai quedar no grupo parlamentario porque vai ser presidente da Xunta.

E se non é presidente da Xunta?

Estou convencida de que o vai ser.

Pero non me di que fará se non é.

Tampouco me tocaría a min responder.

Último día: entre adeuses e a recollida do despacho

Tras deixar a alcaldía en mans do nacionalista Rubén Arroxo uns días, ata que haxa relevo, Lara Méndez pasou a última mañá no Concello entre despedidas de funcionarios e de colaboradores e a recollida do despacho. E coa cabeza xa nos actos da campaña galega.



O despacho de Méndez estaba a mediodía xa parcialmente baleiro, con caixas cheas de libretas con apuntes sobre reunións de traballo, documentación sobre cando tivo que ir a declarar ante Pilar de Lara por unha denuncia sindical polo retraso na execución dunha sentenza laboral e obxectos persoais.



A futura deputada do PSdeG tamén levará para a casa obsequios que recibiu a título persoal, como unha pintura de Lugo que colgaba ás costas da súa mesa de traballo e fotografías. Nunha aparece co primeiro neno que se ‘bautizou’ no Concello. E noutra coa súa filla, unha nena que tiña tres años cando súa nai foi investida alcaldesa, que en 2019 lle pediu que non se volvese presentar, e que este luns, cando soubo que deixaba o Concello, chorou.