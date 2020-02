A orixinalidade e a imaxinación toman o Entroido de Lugo

Ducias de nenos participaron este sábado de Entroido no tradicional concurso de disfraces infantil organizado polo Concello de Lugo. O bo tempo acompañou á tarde festiva e os concursantes "despregaron a súas dotes imaxinativas con vistosas creacións" nun desfile seguido por multitude de veciños.

Os participantes animaron o desfile con coreografías como as realizadas polos nenos disfrazados de Grease, os pallasos patinadores ou os feros piratas. Os nenos fixeron gala de gran imaxinación con elaborados traballos como a prisión Lego, unha parella de dragóns ou un destacamento de cazafantasmas.

As personaxes nas que se inspiraron os nenos lucenses van desde os protagonistas dos contos como Pinocho ou personaxes Disney. O cine tamén foi fonte de inspiración e non faltou a volta á casa de E.T., os cazafantasmas e princesas e dragóns. Tamén houbo sitio para a fantasía e xurdiron personaxes como un porcoespiño, a raíña das neves ou unha palleira. Os produtos galegos tamén tiveron o seu lugar, representados, entre outros, pola comparsa O Poder dos Grelos.

Durante a deliberación do xurado –formado por Elvira Lombao, representante da Fapacel; Cristina Seijas, mestra e pedagoga; e Nicolás Madero, integrante de Hipócrita Teatro– Isla Le Triska realizou un espectáculo de clown e malabares para toda a familia.

Na categoría de disfraces individuais os gañadores foron Madre Natureza, cun premio por valor de 100 euros; Este vestido es un rollo (75 euros) e Pirata de Lego (50).

Os premios na categoría de parellas foron para As malvadas recicladas rouban a carroza de Disney (150 euros); Clower Power (120) e Princesa e dragón (90).

O desfile rematou co paseo das seis comparsas que se presentaron. O desfile dos participantes nesta categoría resultou por momentos moi espectacular debido aos elaborados e orixinais traxes deseñados, así como polas animadas coreografías.

Os gañadores foron Sorpresa, Sorpresa! cun premio por valor de 225 euros, Pop Art Show (175 euros) e O poder dos grelos (140).

Os premios consisten en dous vales, un que pode ser canxeado por libros ou material escolar e outro para canxear na Sala Enigma ou no espazo Hakuna Mattata. O xurado estivo composto por Víctor Manuel González Díaz, músico da Banda Municipal de Música e profesor; Sabela Eiriz Martínez, actriz e debuxante; e Mª Elena Rodríguez Fernández, profesora do Conservatorio de Danza de Lugo.

Listado completo dos participantes

Categoría individual:

1. Pinocho

2. Pallaso

3. Malva Lila Colorina

4. Madre Natureza

5. A burbulla

6. Pirata de Lego

7. A palleira

8. Este vestido es un rollo

9. El colibrí

10. El puercoespín

11. Reina de las flores

12. A avoíña

Categoría por Parellas:

1. Dragones

2. Clower Power

3. As malvadas recicladas rouban a carroza de Disney

4. Muller Marabilla

5. Princesa e dragón

Categoría de comparsas:

1. Prisión Lego

2. Pop Art Show

3. O poder dos grelos

4. Cazafantasmas

5. Sorpresa, Sorpresa!

6. E. T. Volve á Casa