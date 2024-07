A Mosqueira acogerá conciertos gratis en una nueva edición de Muralleando

Veintiuna agrupaciones de Lugo actuarán cada viernes y sábado hasta el 31 de agosto en la Praza da Mosqueira, dentro del programa Muralleando. Será a partir de las 20.30 horas y los conciertos son gratuitos.

El próximo recital será el día 5 con la Banda Filarmónica y le seguirán, también en julio, el día 6, Caivanca; el 12, Minton's Jazz; el día 13, Lora hace Pam e Foolans; el día 19, Virtua Tennis; el día 20, Fruit Juzz; el 26, Man de Santo y el día 27, Skarapones.

Para el mes de agosto están previstos conciertos el 2, Día del hip-hop con Suzzu, NP, Sozat, Shawn Frost y Rodri; el día 3, Condensadores de Fluzo; el día 9, Perguizán; el día 10, Vrasica; el 16, Iria Estévez; el 17, Mustélidos; el día 30 Panosedán y el 31, Jade.

"Os concertos do Muralleando apareceron xusto despois do confinamento, no ano 2020, co obxectivo de animar con música os distintos paseos das veciñas e veciños ao redor da Ronda da Muralla e ao mesmo tempo colaborando co tecido cultural local, que vira anulados moitos eventos", recordó la concejala de Cultura, Maite Ferreiro.

Recordó que, pasados tres años, el programa "xa está consolidado como unha das actividades culturais máis importantes para os meses de verán".

La edil, que presentó este martes el programa junto al teniente de alcalde, Rubén Arroxo, destacó que la plaza permite organizar actividades culturales y de ocio respetando la visión del patrimonio concentrado en la zona, en referencia tanto a la propia A Mosqueira como al edificio racionalista diseñado por el arquitecto Eloy Maquieira.