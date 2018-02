A Barcelona en un 600

Dos Pepes, Ramos y López, partirán el domingo hacia Barcelona en un Seat 600 de color amarillo, matriculado en Lugo hace 45 años, y con dos maletas, un baúl de madera y un lacón en el portaequipajes de este popular coche.



Estos dos aficionados a restaurar vehículos clásicos, que son naturales de la parroquia naviega de Rao, se embarcan en esta aventura para rememorar "como viaxaban" antaño los emigrantes por carretera, según explica José Ramos. "Eles viñan de Barcelona sin parar en 24 horas", recuerda. Su compañero de ruta, José López, dice que además pretenden "disfrutar do coche e desconectar" de las obligaciones diarias.



El domingo pretenden recorrer unos 500 kilómetros, para pernoctar en Logroño, y llegar el lunes por la noche a Barcelona, tras otros 500.



Aunque muestran "una confianza total" en su Seat 600, que pasó la ITV a la primera, llevarán recambios (bomba de gasolina, bujías, tapa del delco, bobinas...), para atajar cualquier imprevisto que pueda surgir.



Su familia no tiene tanta confianza. "Tomáronos a broma ata hai tres días", afirma José Ramos. "Dinnos que só chegaremos a León, pero se hai que dar a volta á metade do camiño, non pasa nada", precisa su compañero.



Eligieron Barcelona como destino porque residieron allí. José Ramos, que ahora vive en San Martín de Guillar, pasó tres años y tiene a la mayoría de sus tíos en la Ciudad Condal. José López, afincado en Becerreá, trabajó allí 27 años. Emigró cuando aún casi era un niño, con 15.



Hasta ahora el viaje más largo al que sometieron a este legendario turismo fue uno de ida y vuelta desde Lugo a Piornedo, acompañado de otros vehículos clásicos.



Nacional, en vez de autovía. José López explica que este Seat 600, que puede alcanzar los 90 kilómetros por hora, "sufre acelerando por autovía e quéntase o motor", por lo que harán el viaje por carreteras nacionales, siguiendo el Camino de Santiago, porque "vai máis desafogado".



Hacia la Ciudad Condal marcharán con un lacón en la baca. A la vuelta pretenden traer calçots (cebollas tiernas poco bulbosas) y butifarradas con monchetas (alubias) para celebrar una fiesta en Becerreá el 4 de marzo.