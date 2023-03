"El 90 por ciento de mi ropa es de mercadillos"

A los ocho años descubrió una máquina de coser y la posibilidad de crear su propia ropa. Posteriormente, cuando hizo el Bachillerato de Artes en el IES Sanxillao, descubrió otras facetas artísticas, como la pintura, la escultura o la performance, como la que presentará, ahora con 19 años, el 6 de abril en el Pazo de Feiras, a partir de las siete de la tarde.

Empezó siendo diseñador y ahora se considera artista multidisciplinar. ¿Cómo fue esa evolución?

Hice una salida del armario como artista multidisciplinar, lo que se podrá ver en la performance donde tanto presento mi ropa como también unas piezas de escultura que hice. Por lo tanto, voy más allá de lo que es un diseñador.

¿Qué diseña, entonces, además de ropa?

Diseño lo que se me pasa por la cabeza: ropa, esculturas, pero también hago pintura. Fui diseñador de moda en mis primeros años y luego tuve un parón a raíz del covid. Ahí salí de mi zona de confort y decidí poner en marcha un concepto nuevo del diseño.

Hugo López. EP

¿Cuándo empezó a diseñar?

A diseñar empecé con 15 años, en 2019 en Melide, de donde soy. Hice dos colecciones entonces. En 2020, vine a Lugo, a estudiar el Bachillerato de Artes en el IES Sanxillao y ahí comenzó un recorrido estético con el que me convertí en artista multidisciplinar, que es lo que soy ahora.

¿Qué es lo que más le atrajo del mundo de la moda?

Empecé con 8 años a coser. Me llamó la atención una máquina de coser que había en casa y pensé que podía hacer lo que quería si sabía manejarla, que podría crear prendas exclusivas si adquiría los conocimientos y que podría trasladar mi idea de cómo vestirme sin necesidad de comprar.

¿Alguna predilección por alguna prenda en especial?

No, hago de todo. Me interesa la evolución del género: el hombre con vestido o la mujer liberada de constrictores sociales como, por ejemplo, una mujer que lleve un top semitransparente. En el desfile que voy a hacer se van a normalizar tabúes como el de que las mujeres puedan enseñar las tetas.

¿Cree que se puede vivir del arte hoy en día?

Es difícil pero cada vez hay más gente que tiene talento. Si no tienes algo que te identifique la competencia es enorme. Tienes que hacerte un nombre, crear un estilo propio.

¿Cómo se puede hacer frente al imperio Zara?

Dejando de comprar. Defiendo la ropa de segunda mano, de reciclaje, las prendas transformadas. El 90 por ciento de mi ropa es de mercadillos y es de segunda mano y el 90 por ciento de mis telas son recicladas. Así puedes ir creando tu estilo. Si compras, lo que haces es seguir tendencias.

Si no fuese diseñador, sería...

Sería un artista performance. Me parece una técnica artística maravillosa, aunque complicada de entender. Me encanta provocar sensaciones en la gente, que salgan de una performance reflexionando sobre lo que vieron.

¿Le cuesta mucho pensar qué ponerse cuando se levanta?

Tengo muchas prendas que compré en mercadillos por 1, 2 o 3 euros y, encima, son las más duraderas porque son de buenas marcas. Creo que hay que ponerse lo primero que pilles y con lo que te sientas más cómodo.