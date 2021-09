El 80,2% de la población total de Lugo está ya vacunada

El gerente del área sanitaria de Lugo, Ramón Ares, explicó este martes que el 80,2% de la población total —no la diana, la mayor de 12 años, sino toda— está ya vacunada. Esto implica que hay 262.911 lucenses con pauta completa. Esta semana y la que viene se completará la administración de segundas dosis al grupo de edad de 12 a 20 años y, a partir de entonces, ya solo será preciso hacer repescas.

"Quedarán grupos residuales. Bien gente que no tiene bien los datos en la historia clínica y no se pudo contactar con ellos, que no pudo acudir a vacunarse o que no quisieron en su momento. También tenemos muchas incidencias de gente que nos figura como no vacunada pero que se ha vacunado en otras comunidades. Tendremos que ir depurando listados", aseguró.

El objetivo es "llegar hasta donde podamos", hacer una búsqueda proactiva de gente sin vacunar que quiera hacerlo y contactar con ellos para ofrecérsela. Ares explicó que el área de Lugo, si bien lleva una semana reduciendo su incidencia, lo está haciendo poco a poco, más lento que otras áreas.

Calcula que, con este ritmo de descenso de casos activos y teniendo en cuenta que se aumenta la tasa de vacunación semana a semana, a final de mes la de Lugo tendrá una incidencia mucho menor, similar a la de otras zonas de Galicia.

El perfil de infectado de esta ola ha sido, según destacó, el de una personas joven sin vacunar o con solo una dosis. Aunque la inmensa mayoría de contagios se produjeron en esos grupos, a su vez hubo otros secundarios entre gente de mayor edad.

Los datos que el Sergas hizo públicos este martes, y que se corresponden a los recopilados hasta las seis de la tarde del lunes, revelan descensos en todos los indicadores, porque bajaron tanto los casos activos como los nuevos positivos y los hospitalizados.

Las infecciones activas quedaron por debajo del umbral de las 1.200, al situarse en 1.140. Son 81 menos que en el anterior balance. El descenso responde a que se registraron más altas que nuevos positivos, tras detectarse 26 contagios en 24 horas, la menor cifra de las últimas jornadas.