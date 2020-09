Unos 800 alumnos de bachillerato de Lugo tendrán sus clases por la tarde

La inminente vuelta a clase supondrá un brusco cambio en su vida para unos 800 alumnos de Bachillerato en Lugo porque tendrán que acudir a clase por la tarde. Dos institutos, Lucus Augusti y Sanxillao, ya han decidido cambiar el horario con respecto a años anteriores para que estos estudiantes no coincidan con los de Secundaria, que asistirán por la mañana.

Estos institutos públicos, que son los que más alumnos tienen en la capital lucense, junto con el Nosa Señora dos Ollos Grandes, tienen que adoptar esta medida para poder cumplir así con el protocolo establecido por la Consellería de Educación debido a la situación sanitaria, que contempla esta alternativa cuando no se dispongan de aulas suficientes para desdoblar las clases.

El Nosa Señora dos Ollos Grandes podría seguir ese mismo camino, aunque su equipo directivo aseguraba ayer que todavía no tiene tomada la decisión. Los demás institutos públicos de la ciudad conservarán los horarios de mañana para Eso y BAC porque sí disponen de espacios suficientes para que se puedan respetar las distancias de seguridad.

"Non hai outra opción porque non temos espazo", se afirmaba este lunes desde la dirección del Lucus Augusti, que tendrá aulas con entre 18 y 23 alumnos. "Al ser las clases presenciales, no queda otra alternativa", añadían desde el Sanxillao, en donde habrá 22 estudiantes de media porque cada uno dispondrá de una superficie de 2,25 metros cuadrados.

El instituto Lucus Augusti contará con unos 270 alumnos en bachillerato y otros 420 en la Eso -el plazo de matrícula aún está abierto hasta el jueves-. Los actos de presentación de los diferentes cursos se celebrarán de forma escalonada entre el miércoles y el viernes de la próxima semana y las clases comenzarán el día 21.

En el Sanxillao, que prevé unos 220 y unos 400, respectivamente, las clases de 1º y 2º de la Eso y de 1º de BAC empezarán el día 16; las de 3º de Secundaria y 2º de Bachillerato el día 17 y las de 4º de la Eso el 18.

POLÉMICA. Un grupo de profesores y otro de padres de alumnos del instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes han expresado públicamente su rechazo a que se lleve a cabo este cambio de horario en su centro.

Uno de los argumentos que esgrimen es que estudios psicológicos acreditan que "el rendimiento académico, la capacidad de concentración y la motivación de los alumnos decrecen por las tardes". Los docentes aducen además que los que tienen hijos pequeños no podrán conciliar vida familiar y profesional.

Actividades extraescolares en peligro

La vuelta a clase acarreará una nueva normalidad para los estudiantes de BAC de los institutos de la capital lucense que tengan horario de tarde. Sus actividades extraescolares peligran. Los que formen parte de equipos deportivos, si se reanudan las competiciones, difícilmente podrán entrenar ya que las clases serán, aproximadamente, de tres y media o cuatro de la tarde a diez de la noche. En esa misma tesitura se encuentran en principio los alumnos que compatibilizan sus estudios de bachillerato con los de conservatorio, música o danza.



CLASES PARTICULARES. Los que reciban clases particulares de asignaturas como Inglés, Matemáticas o Física, entre otras, tendrán que renunciar a ellas o negociar con sus respectivas academias para que estas las puedan impartir por las mañanas o los fines de semana.