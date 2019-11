Hasta 80 pacientes de Lugo podrían recibir la "vacuna" de la migraña

Entre 50 y 80 pacientes del área sanitaria de Lugo podrían empezar a recibir la llamada "vacuna" de la migraña, alguno de los dos nuevos fármacos inyectables que se empiezan a comercializar en España a partir de este mes. La noticia tiene un gran interés para los afectados por esta enfermedad tan prevalente, especialmente para el numeroso grupo para el que los tratamientos hasta ahora existentes no acababan de resultar eficaces para paliar el dolor.

Es la primera vez en 15 años que aparece un nuevo fármaco contra la migraña y, además, su administración será menos restrictiva de lo que los especialistas esperaban. Por ese motivo, frente a los 30 pacientes que eran candidatos a recibirlo, ahora podría llegar a más del doble. "Los criterios son finalmente más laxos de lo que preveíamos. Inicialmente se planteó que solo serían candidatos a ese tratamiento los pacientes con migraña crónica (con más de 15 días de dolor de cabeza al mes) que hubieran recibido al menos tres tratamientos previos, siendo uno de ellos el bótox. Pero ahora también se puede prescribir a pacientes con migraña episódica (la de al menos 8 días de dolor de cabeza al mes) con tres tratamientos previos que hayan fracasado", explica el neurólogo del Hula Miguel Alberte Woodward, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedade Galega de Neuroloxía.

Uno de esos anticuerpos monoclonales, erenumab, en realidad ya se estaba administrando a ocho pacientes -cinco mujeres y tres hombres- del hospital lucense como medicamento de uso compasivo. Se trata de un mecanismo que permite prescribir un fármaco cuando han fallado tratamientos previos y no existe alternativa terapéutica para el paciente.

María Quiroga es una de esas pacientes. Tiene 21 años, estudia Magisterio y en 2015 le fue diagnosticada migraña crónica, después de sufrir fortísimos dolores de cabeza que duraban hasta cuatro días ininterrumpidos. Empezó a recibir tratamientos preventivos, que son los destinados a espaciar y reducir los ataques. La migraña no tiene cura así que los afectados suelen combinar un tratamiento para la crisis aguda junto con alguno preventivo. Durante tres años la media de dolores de cabeza al mes de María Quiroga llegaba a los 20 días. Probó hasta once tratamientos, incluido el bótox, del que recibió cuatro sesiones de pinchazos. Nada acababa de funcionar. "La verdad es que pensaba que no había solución para mí", reconoce.

Finalmente, en febrero le ofrecieron probar el erenumab, un inyectable que se administra cada 28 días. Es esa posología lo que ha provocado que los pacientes hablen de la "vacuna" de la migraña. "Al principio me lo ponía la enfermera para que aprendiera cómo se hace. Una vez me lo puse yo en su presencia para que viera si lo hacía bien o no y ahora voy a recoger el medicamento a la farmacia del hospital y me lo pongo yo misma en casa", cuenta María.

Explica que, desde entonces, la frecuencia de episodios ha bajado, con un máximo de 14 días de dolor en un mes y, además, nota que tienen menos intensidad. "Antes no podía salir de casa, ahora, aunque me duela la cabeza, puedo ir a clase", dice. Ser capaz de mantener su actividad diaria es algo muy importante en una enfermedad que resulta a menudo muy incapacitante. "No se pueden tener más de un 20% de faltas, lo que supone tres clases por asignatura. Yo faltaba mucho más que eso. Llevaba un justificante médico y algunos profesores lo entendían pero con otros no resultaba fácil. Ahora estoy más tranquila porque no tengo que faltar tanto", explica esta paciente con migraña.

El doctor Alberte explica que una de las ventajas del tratamiento es que "favorece la adherencia porque aunque sea un inyectable, solo se pone una vez al mes". Está probado que el 20% de los pacientes con migraña crónica abandona el tratamiento profiláctico pasado un mes, un porcentaje que cree con el tiempo. Otros olvidan alguna de las tomas, lo que también disminuye la eficacia.

