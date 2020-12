El 80% de la deuda a proveedores está en plazo, dice Alvarellos

La concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, dio cuenta ayer de que el Concello de Lugo tiene pendientes de pago facturas por importe de 7,8 millones de euros, de los que 6,1 millones "están en prazo, dentro dos 30 días e non dos 60 que dá de marxe a lei". Y añadió que de los 1,7 restantes que están fuera de plazo, 1,6 son pagos a grandes proveedores, como las concesionarias de los servicios municipales que, en algunos casos, según precisó, "cunha soa factura se alcanzan os 600.000 euros".

Paula Alvarellos salía así al paso de la denuncia vertida por el PP de que la deuda del Concello de Lugo con los autónomos y pequeños proveedores es de casi 10,9 millones de euros y de que "agocha" 292 facturas por importe de 4,7 millones.

La edil socialista, que indicó que en los dos primeros días de diciembre el Ayuntamiento ya abonó dos millones, calificó como "intencionadamente terxiversada" la información facilitada por el principal partido de la oposición.

"Unha táctica á que o PP acode unha vez máis, á manipulación interesada, para cuestionar a xestión deste goberno e, sen embargo, cae na insensatez de poñer en tela de xuízo non só o traballo do persoal municipal senón tamén a boa imaxe do Concello e a súa solvencia", afirmó Paula Alvarellos, que añadió que esa solvencia es "contrastada" y por la que "afortunadamente velan e ratifican outros organismos públicos que traballan con bastante máis rigor ca vostedes", replicó al PP.