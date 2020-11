Unas 6.000 personas se han contagiado de covid-19 en Lugo y, de ellas, al menos el 10% tiene o tendrá covid persistente, el nombre que recibe la enfermedad cuando persevera más allá, mucho más allá de hecho, del período infectivo. "Si se calcula el 10% lo más probable, en realidad, es que nos quedemos cortos. Nos acercaremos pero por defecto, no por exceso", explica Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG), que acaba de presentar los resultados de una encuesta realizada a pacientes en esa situación, la primera que aborda este asunto en España. Con esa forma perseverante de la enfermedad se encuentra, en realidad, muchísima gente aunque parte de ella no lo sepa. "Hay quien tiene pocos síntomas y hay quien se adapta a ellos", reconoce. Igualmente, hay profesionales sanitarios que todavía no están familiarizados. "Lo que sí veo es que no hay ni una sola vez en la que hable con un colega sobre esto que no me diga: Esto es justo lo que le ocurre a este paciente que vi el otro día. No falla", reconoce Rodríguez Ledo. De cualquier forma, la gran mayoría de pacientes tiene clarísimo que algo le pasa y le resulta muy complicado hacer vida normal.

La encuesta —realizada a 2.130 personas, con una presencia lucense de 22 pacientes entre los 31 gallegos en total que participaron— revela un perfil claro de afectado: el de una mujer joven, con unos 43 años de edad, que sufre de media 36 síntomas diferentes que continúan seis meses después de haberse infectado.

Rodríguez Ledo reconoce que al admitir la clara predisposición de las mujeres se ha tenido en cuenta que son precisamente las de mediana edad las más proclives a responder a una encuesta. Pero explica que lo que se ve en las consultas confirma que se trata de una realidad y no de un sesgo de interpretación.

Los síntomas más perseverantes son, además, los más incapacitantes: la fatiga extrema, la disnea, el dolor de cabeza, la tos... Tienen la característica de que no se perciben de forma homogénea, no todos a la vez ni todos los días con la misma intensidad. "Se da una sucesión de síntomas. Por ejemplo, un dolor de cabeza, que se tiene durante una temporada y después puede no volver pero ocurre otra cosa", explica.

"Algunos de ellos son medibles objetivamente. Se producen desaturaciones de oxígeno sin aparente explicación, por ejemplo", apunta Rodríguez Ledo, que señala que una de las ramas de trabajo de la SEMG se centra ahora en hacer escalas específicas para esta enfermedad. Se busca que los profesionales sanitarios tengan una a la que recurrir, con la que medir la percepción de la fatiga o del dolor de un paciente con covid persistente, que les permita estimar la gravedad de ese caso y también la evolución.

Otra trata de estratificar el riesgo de tener covid persistente, predecir quién tiene más posibilidades y poder adelantar la intervención, evitando que engrosen una cifra de afectados ya enorme. "Quizás a esos pacientes se les podría dar cuanto antes un tratamiento", explica.

Lo cierto es que esa es también la principal duda actualmente: qué particularidades tienen esos pacientes para que una enfermedad con un período de incubación de 14 días alargue sus síntomas durante tanto tiempo. "No hay certezas pero sí dos hipótesis fundadas que no son excluyentes entre sí", dice la vicepresidenta de la SEMG.

Por un lado, se considera la posibilidad de que el virus perviva en el organismo más allá de lo que las pruebas que se utilizan ahora para detectarlo son capaces de mostrar. La principal es la PCR, que localiza restos genéticos del virus en una muestra nasofaríngea. "Sin embargo, un reciente estudio ha mostrado que el virus se acantona en el tracto digestivo de muchos pacientes, que sería la razón por la que se encuentra, ya pasada la infección, en heces", recuerda.

Por otro, se estima que además de persistir pueda seguir activo, y que con la cascada inflamatoria con la que el cuerpo reacciona a la infección se produzca una afectación del sistema inmune y todos los órganos. Es decir, que en cierta manera se comporte como una enfermedad autoinmune, de las que existe un grupo que también afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes.

Así, la tarea investigadora de esta sociedad de médicos de Familia continuará, además de estratificando el riesgo, por un ensayo clínico que tiene el objetivo de probar un tratamiento que pueda frenar la permanencia de los síntomas. Además, se intentarán elaborar protocolos de actuación para que todos esos pacientes —un millón y medio en España, según los datos oficiales de infectados— reciban una atención unificada y homogénea, algo que ahora no sucede porque depende en gran medida del conocimiento que tiene el profesional de esta enfermedad.

Finalmente, otro de los objetivos es conseguir que se dé solución a una cuestión práctica que trae de cabeza a muchos pacientes: el reconocimiento de la baja covid-19 más allá del mes. Por el momento, se estima los 14 días de cuarentena en la incapacidad temporal por infección a causa del coronavirus, que se puede extender una o dos semanas más si es que no hay ingreso hospitalario. A partir de ahí, y especialmente en los casos de pacientes que presentan una PCR negativa aunque continúen con síntomas de la enfermedad, la baja por covid no los contempla. Así, ese grupo de enfermos está en realidad de baja por alguno de sus síntomas, ya sea cefalea, astenia o disnea.

Esa es otra de las razones por las que contabilizar cuántas personas en realidad han tenido o tienen covid persistente en España resulta tan complejo. Por el momento, no está reconocida y, por tanto, en las historias clínicas pueden figurar anotaciones de los médicos pero no una pestaña oficial que la reconozca como causa de baja.

Más de 200 síntomas posibles

La encuesta de la SEMG ha encontrado que la disnea y fatiga son los síntomas más frecuentes de covid persistente pero que los afectados pueden tener hasta 200 diferentes.



Falta de memoria

Además de tos, febrícula, dolor de garganta o palpitaciones, los pacientes también pueden presentar secuelas como la falta de concentración o problemas de memoria. En algunos casos la pérdida del olfato o gusto se prolonga durante meses.