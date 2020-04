Unos 60 pacientes de Lugo ya recibieron el alta hospitalaria y 83, el alta médica

Cerca de 60 lucenses que pasaron una forma de Covid-19 grave que los llevó a ingresar en el hospital están ya en sus casas. Además, un total de 83 pacientes ya han recibido el alta médica; es decir, se consideran curados de esta enfermedad y pueden hacer vida normal. Los hospitales de la provincia registraron este martes un récord de altas, con 16 personas que pudieron acabar su ingreso, según informó el Sergas, que también comunicó el fallecimiento de un enfermo en Monforte de 78 años.

Rafael Monte, portavoz para la crisis del Covid-19 en el área sanitaria de Lugo destacó la buena evolución de las hospitalizaciones. “La verdad es que la evolución es mejor de la que esperábamos. Sigue habiendo ingresos, pero son muy escalonados y se están dando muchas altas”, aseguró este martes. Los datos muestran, efectivamente, de qué manera las hospitalizaciones han bajado en solo tres días. El pasado sábado el Sergas informó de que eran 87 los pacientes hospitalizados en los tres centros de la provincia. Los datos presentados este martes muestran que son ahora 65, de los que 18 están en Burela, 9 en Monforte, 8 en Virxe dos Ollos Grandes y 30 en el Hula.

En el hospital de Lugo, el que cuenta con más pacientes con Covid-19, están habilitadas una unidad completa, la de Enfermedades Infecciosas, y media unidad más de Medicina Interna, de la que se disponía al completo en caso de ser preciso usarla pero que no ha hecho falta todavía. “Están holgados. Hay habitaciones libres y es conveniente que así sea porque se trata de un trabajo muy exigente para Enfermería por ejemplo”, explica el doctor Monte, en referencia a que enfermeras y auxiliares, que tienen que entrar a menudo en las habitaciones deben ponerse un equipo de protección nuevo cada vez.

SIN PCR. Las altas hospitalarias se dan por la situación clínica del paciente y no por su situación microbiológica. Es decir, no importa si sigue teniendo carga vírica porque cuando deja el centro se les prescriben otros 15 días de aislamiento, con el tratamiento que a cada uno le corresponda. Si pasado ese tiempo ya no presenta síntomas puede recibir el alta médica, Como les ocurre a los casos leves, que son seguidos a distancia y que pasan su aislamiento en casa. En esa situación, se le da el alta médica a quien lleva 14 días aislados y al menos 3 sin fiebre y otros síntomas. Si, sin embargo continua teniéndolos, debería seguir aislado de aquellas personas con las que convive.

Sin embargo, hay un grupo de pacientes a los que sí se les exige contar con una PCR negativa al recibir el alta hospitalaria y para volver al lugar en el que viven: los residentes de los centros geriátricos. Es más, se les pide aunque no hayan pasado el Covid-19. Un enfermo de otra patología, que haya estado ingresado estos días en el hospital puede haber visto como se le alargaba el alta porque las residencias, cerradas al exterior para evitar contagios, inicialmente no querían aceptarlo de vuelta por temor a que pudiese introducir el virus. Finalmente aceptaron hacerlo si presenta un resultado de una prueba PCR negativa.

Por otra parte, hay pacientes de centros sociosanitarios que sí ingresaron, por ejemplo, en el Hula por Covid-19 y que reciben el alta por su mejoría pero que no pueden regresar a la residencia porque esta no cuenta con instalaciones apropiadas para hacer el aislamiento. En esos casos, se les ingresa temporalmente en una planta del Sanatorio Nosa Señora dos Ollos Grandes destinada a pacientes geriátricos y en los que también hay casos de coronavirus. De los ocho que este martes estaban hospitalizados, tres pacientes se encontraban en esta situación. Cuando la PCR sea negativa podrán regresar a sus centros.