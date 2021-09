"Con 6 o 7 euros disfrutas de la noche", dice un joven que acude a botellones

"¿Qué por qué me gusta el botellón? Pues porque va todo el mundo". Esa es la primera explicación que da David, (nombre ficticio) para explicar el arraigo de ese fenómeno.

Pero no tarda en apuntar a una razón sencilla y a la vez esencial en esas reuniones: es barato. "Con 6 o 7 euros como mucho tienes una noche de fiesta, y los jóvenes no tenemos mucho dinero", advierte este lucense de 18 años. No son exigentes y no van buscando la mejor marca para sus combinados. "Con cuatro euros cada uno a lo mejor ya te puedes comprar una botella entre varios", explica David. Y una botella da para mucha fiesta.

Pero no solo se trata de beber. En las citas nocturnas en la calle, los chavales escuchan la música que les gusta y, además, las reuniones son tan masivas que se han convertido en la mejor forma de encontrarte con tus amigos y conocidos y también de conocer a gente nueva, cuenta David.

Para los jóvenes, en el botellón son todo ventajas, así que ni siquiera entienden muy bien que se cuestione tanto. David admite que hay mucho ruido en los botellones, pero también dice que los jóvenes no quieren molestar y que, de hecho, suelen buscar zonas donde no haya vecindario.

Y reconoce que el rastro de suciedad que dejan esas reuniones nocturnas existe, pero también defiende que "hay gente que recoge todo y lo lleva a un contenedor". Vamos, que como todo, es una cuestión de educación y unos la tienen y otros no.

El botellón les encanta y David cuenta que el martes o el miércoles "ya te vas a enterando de si esa semana va a haber una fiesta buena y dónde. Ahora, con el inicio del curso universitario serán en principio los jueves y los sábados, siempre que no haya exámenes. Si no son más flojos", dice.

Y también dice que para ellos no es incompatible el botellón con ir a un pub. Antes se iba de botellón y después a los pubs y ahora se hace al revés, porque cierran a las tres, razona.