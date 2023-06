El 55% de enfermeras lucenses irán el domingo a una oposición histórica

Más de la mitad de las enfermeras que ejercen en la provincia de Lugo están llamadas a participar el domingo en una Oferta Pública de Empleo (Ope) que se considera histórica porque es la que reúne el mayor número de plazas desde que empezó el siglo. El Sergas, a causa de las exigencias de estabilización que plantea la UE, saca en esta ocasión casi 1.556, que atraerán a Silleda a más de diez mil profesionales aspirantes.

Lugo cuenta en estos momentos con 2.341 enfermeras en activo -según los datos del Colegio profesional- de las que 1.288 son interinas y eventuales, que se reparten entre el sistema público, los centros privados y las residencias sociosanitarias; a menudo combinando el ejercicio en un par de centros. El hecho de que sean menos las propietarias de la plaza que las que aspiran a hacerse con una se refleja en el hecho de que hay plantillas enteras o casi completas de unidades del Hula que acudirán el domingo a hacer el examen. Pediatría, Digestivo o Uci están en esa situación.

Evidentemente el 100% de las interinas y eventuales no irán al examen, ni siquiera lo hacen todas las que se han matriculado en el examen, pero sí la inmensa mayoría. Actualmente las oposiciones de Enfermería permiten a la persona aspirante conservar la mejor nota de convocatorias pasadas. Por ese motivo, se espera que la inmensa mayoría de eventuales e interinas acudan a la cita en esta ocasión, aunque no se hayan preparado el examen de manera exhaustiva. El número de plazas es el principal motivo persuasor para asistir. No es la única gran convotatoria de los últimos años -en 2009 se celebró otra con 1.099 plazas y recientemente una con más de 400-, pero sí la más numerosa.

En realidad, esta es una convocatoria particular por motivos más allá del número de plazas. Se produce en una fecha extraordinaria, en la que no se suelen fijar Opes precisamente porque, si siempre puede haber dificultades para sustituir al personal sanitario, aporta otras añadidas.

Junio, especialmente la segunda quincena, es un período vacacional de manera que las plantillas ya están más reducidas que en otras épocas. Este año las dificultades de coberturas estivales se han evidenciado desde finales de mayo. Para preparar la prueba del domingo, muchas enfermeras han adelantados sus vacaciones a ese mes o al actual, han solicitado permisos e incluso reducciones de jornada. Evidentemente, con las trabajadoras a las que se han concedido días de asueto no se puede contar para que sustituyan a sus compañeras que tienen que viajar a Silleda el domingo para hacer el examen.

El área sanitaria lucense asegura que el domingo está cubierto y que, pese a las ausencias por vacaciones, se cuenta con personal suficiente para trabajar en los hospitales como cualquier otra jornada dominical, así como en los Puntos de Atención Continuada, centros que también están operativos todos los días.

Plus de unos 300 euros a las fijas que doblan turno

La mesa sectorial de Sanidade logró en su reunión de mayo que el Sergas considere el domingo festivo de especial significación, una figura que se aplica por ejemplo al de Navidad. Así, las enfermeras que se avengan a cubrir el turno de alguna de sus compañeras opositoras podrá cobrar unos 300 euros. Ese plus será para las coberturas de la noche del sábado, domingo por la mañana y domingo por la tarde. Así, las personas que hagan el turno de mañana y de tarde cobrarán 292,60 euros; mientras que aquellas que hagan el turno de noche percibirán 354,20 euros.

Líneas de bus específicas

Monbús ha habilitado líneas de bus específicas para facilitar a los opositores el viaje a Silleda. Saldrán desde Lugo, Monforte, Verín, Vigo, Ribeira, Muros, Muxía, A Coruña y Ferrol. Pasarán por varios municipios, entre ellos Santiago y Pontevedra, antes de llegar a Silleda sobre las 9,00, una hora antes del arranque de las pruebas.

Tres pabellones

Se habilitarán tres pabellones en el recinto de Silleda, con un total de 42 puertas de acceso.