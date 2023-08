El 53% de los delitos contra la seguridad vial en el casco urbano de Lugo son alcoholemias

Conducir bajo los efectos del alcohol siempre supone un riesgo, pero las consecuencias legales van en función de la tasa que arroje el conductor. En los casos más peligrosos -por encima de los 0,60 miligramos por litro de aire espirado, o también con 0,40 cuando se causa un accidente o con síntomas graves-, ponerse al volante deja de ser una infracción administrativa para convertirse en delito.

El conductor que destrozó una terraza y siete contenedores en la Ronda das Fontiñas en la noche del miércoles al jueves triplicó la tasa en la prueba de alcoholemia, con un resultado de 0,73 miligramos, un caso más habitual de lo que parece. De hecho, solo en lo que va de año -entre enero y julio-, la Policía Local de Lugo contabilizó en el casco urbano 79 delitos por conducir bajo los efectos del alcohol. Esta cifra supone el 53% del total de delitos contra la seguridad vial, que alcanzaron los 149 en dicho periodo.

"Hace unos años", explican los agentes, "los positivos en alcohol se detectaban sobre todo los fines de semana y las tasas eran muy elevadas. Era habitual ver resultados de 1,20 e incluso de 1,40. Ahora ya no es tan habitual encontrar estas tasas, ya que suelen oscilar entre el 0,40 y el 0,80, pero se detectan todos los días de la semana. Cualquier lunes o cualquier martes te puedes encontrar más positivos que un sábado".

Quizá este descenso en la tasa de alcohol explique el cambio que los policías perciben en los infractores, que son menos agresivos o irrespetuosos que antes. "Hace una década, por ejemplo, casi todos los fines de semana había algún detenido en este tipo de controles, pero ahora ya es excepcional. Muchos conductores que dan positivo se quejan e intentan entrar en el plano emocional. Nos dicen que si los denunciamos les vamos a arruinar la vida porque les van a retirar el carné y cosas así, pero nada más", comentan.

Tal y como señalan los agentes, la mayor parte de los conductores que dan positivo en alcohol tienen la percepción de que no tienen alteradas sus facultades. "La gente se sigue confiando y muchas veces cree que ha bebido poco, pero nunca sabemos realmente como nos va afectar el alcohol, ya que depende de muchos factores, como del estado de ánimo, de los alimentos que hayamos ingerido antes de beber, de lo habituados que estemos al consumo de bebidas alcohólicas o del descanso, entre otros muchos. Incluso la misma persona no tiene todos los días la misma tolerancia. A nosotros siempre nos dicen lo mismo, que han bebido solo dos cervezas".

Perfiles. Entre los conductores que cogen el coche bebidos se encuentran todo tipo de perfiles. "Hace diez o quince años eran mayoritariamente hombres, pero ahora ya no. Y también nos encontramos con infractores de todas las edades. No son solo jóvenes que salen a divertirse el fin de semana y beben alcohol. De hecho, entre la juventud nos encontramos muchos casos en los que van cuatro o cinco en el coche y el conductor no ha bebido, ya que se van turnando para conducir. Es una satisfacción comprobar que se dan este tipo de comportamientos", señalan.

La Policía Local explica que, a pesar de las cifras, la ciudadanía está vez más concienciada con las conductas delictivas al volante. "A los delitos contra la seguridad vial no se les da la misma importancia que a otros delitos, pero cada vez hay más gente que nos llama para comunicar por ejemplo que una persona ebria va a coger el coche. Para nosotros es fundamental esa colaboración ciudadana porque no podemos estar en la puerta de cada bar o de cada domicilio para detectar todos los casos. Los delitos contra la seguridad vial tienen una peculiaridad. Cuando se produce un robo o una agresión, por ejemplo, la gente lo denuncia, pero a un conductor bebido, sin carné o que supera la velocidad permitida, nadie lo denuncia. Si no se hacen controles", afirman, "estos delitos no se detectan y quedan impunes".

El trabajo de la Policía Local en las vías del casco urbano permite cercar al delincuente vial y tiene también una función disuasoria. "En materia de tráfico, las estadísticas reales nunca se llegan a saber, ya que no podemos estimar cuántas personas cogen realmente el coche bajo los efectos del alcohol. Cuantos más filtros se realicen, más nos podemos aproximar a esa realidad".

Dos policías locales realizan un control este viernes en Lugo. SABELA FREIRE

Carné. Al margen de las alcoholemias, el segundo delito más detectado este año en el casco urbano de Lugo fue la conducción sin carné, con un total de 54 casos, tres más que en el mismo periodo del año anterior. De todos estos infractores, 39 carecían de permiso de conducir porque no lo habían obtenido nunca o porque lo tenían retirado por orden judicial tras haber sido condenados por algún delito de tráfico, mientras que los 15 restantes habían perdido todos los puntos asignados. "La gente todavía no es muy consciente de que con dos infracciones puedes perder todos los puntos. Además, cuando el infractor recibe el expediente administrativo que le comunica que le retiran el carné, a veces no le da la importancia que tiene y coge algún día el coche para ir al trabajo o a recoger a sus hijos, por lo que al final acaba cometiendo un delito. Cuando el carné lo retira el juez y la notificación la remite el juzgado, impone más, pero en ambos casos se comete un delito si no se cumple la sanción".

Más de medio centenar de conductores cogieron el coche sin tener carné o con él retirado por orden judicial o pérdida de puntos

Entre enero y julio también fueron denunciados 10 conductores por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia, otros cinco por conducción temeraria y uno por circular con un exceso de velocidad tipificado ya como delito.

Por meses, de los 149 delitos detectados, en enero se cometieron 11; en febrero, 32; en marzo y abril, 20 cada mes; en mayo, 22; en junio, 21 y en julio, 23. Y agosto, recién estrenado, no está contribuyendo a reducir las cifras.

Un 8% menos de infracciones penales que el año pasado

A pesar de que 149 delitos contra la seguridad vial en el casco urbano de Lugo entre enero y julio —una media de 21 al mes— continúa siendo una cifra negativa, las estadísticas reflejan que se ha registrado un descenso del 8% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron un total de 161 delitos. Las alcoholemias positivas por encima del 0,60 se redujeron de 87 a 79.

En los dos últimos controles llevados a cabo esta semana, los agentes de la Policía Local detectaron un total de 33 infracciones. Los agentes denunciaron a siete conductores ebrios: dos en la Rúa Xosé Fernández (0,51 y 0,32), uno en Fontiñas (0,37), uno en Avenida de Magoi (0,42), otro en la Ronda de Fingoi (0,37), uno en Pintor Corredoira (0,48) y otro Montero Ríos (0,55). También fueron sancionados cuatro conductores por dar positivo en drogas. Los policías denunciaron además a 9 vehículos sin ITV, a dos con ella desfavorable y a tres sin seguro, además de a un conductor que no llevaba el cinturón de seguridad, a otros dos que tenían el carné caducado, a dos con un carné "no susceptible de canje" y a dos conductores de patinetes eléctricos que circulaban por una zona peatonal.

En la mañana de este viernes, la Policía Local de Lugo multó en las inmediaciones de la Rúa Fábrica da Luz a una conductora que no tenía carné y que además circulaba por una zona peatonal.