500 dependientes esperan SAF

Casi 500 vecinos de Lugo con algún grado de dependencia reconocida por la Xunta esperan por el servicio de ayuda a domicilio (SAF). Es la cifra más alta que se recuerda, afirma la edil del PP Macamen López Silva, que la atribuye a la falta de gestión del gobierno de Lara Méndez, ya que son los concellos los que gestionan el servicio. Es una afirmación que niega categóricamente la edil de Benestar Social, Olga López Racamonde, que asegura que el Concello presta toda la ayuda que puede.

¿Cuántas personas exactamente esperan ayuda?

El número varía de un día a otro, en función de altas y bajas, pero ronda las 470 personas. Son entre 3 y 5 de grado III (la mayor dependencia), entre 140 y 145 de grado II y entre 315 y 320 de grado III. La cifra figura en la plataforma que comparten la Xunta y los concellos que se denomina Programa de Asignación de Recursos del Servizo de Axuda no Fogar.

¿Por qué ha ido creciendo la lista de espera?

La Xunta ha incrementado los equipos de valoración y eso, en un territorio con mucha población mayor, hace que cada vez haya más personas con dependencia reconocida. Además, también hay pérdidas de capacidades asociadas a enfermedades y accidentes. El PP sostiene que el Concello solo tendría que solicitar más recursos a la Xunta para poder atender a esas familias, como dice que hacen otros concellos. El gobierno local asegura que no es posible.

¿Cómo se asignan los recursos para pagar la atención?

La concejala de Benestar Social explica que las horas de atención a la dependencia que financia la Xunta se asignan "de oficio" por parte de esta. "Sempre foi así. Os concellos non as teñen que solicitar. Xamais o fixo. A Xunta fai actualizacións de oficio. A última foi hai algo más dun ano. A Xunta sabe a lista de agarda que hai e pode asignar máis horas", afirma Racamonde. Muestra datos del informe de la Asociación Nacional de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, según el cual Galicia está entre las cuatro comunidades que menos gastaron en 2022. La Consellería de Política Social dice que "sempre que un concello solicita incrementar as horas, a Xunta analiza a súa situación. Sempre que sexa necesario para os veciños se lle incrementan as horas a disposición", asegura. No precisa cuántos concellos pidieron más horas en 2022 y a cuántos les fueron concedidas, pero recuerda que en 2023 incrementó un 10% la partida para dependencia en Galicia, hasta 113 millones.

¿Quién paga la ayuda a la dependencia?

El SAF se cofinancia con aportación de la Xunta (casi 12 euros por hora), del Concello (6 euros) y las familias, que aportan entre 1,5 y 9 euros, en función de sus ingresos. Se tiene en cuenta solo la renta y el patrimonio (sin contar la vivienda habitual) del dependiente.

¿Quién presta el servicio de ayuda a domicilio?

El SAF está adjudicado a la empresa Sacyr desde 2019. En 2022, el Concelló gastó 4.370.000 euros, de los que la Xunta puso 2.192.976. Trabaja en el pliego para volver a licitar el servicio. Racamonde estima que el presupuesto se incrementará en un millón debido al aumento de costes.

¿Cuántas personas reciben atención en la actualidad?

Un total de 650 lucenses: 399 tienen dependencia reconocida y 251 son usuarios del SAF de libre concurrencia, algunos con discapacidad reconocida y otros sin ella. Este es un servicio al que contribuyen solo el Concello y el usuario y no suele tener lista de espera, pero no todas las familias lo aceptan porque resulta más caro. Tampoco el Concello asume todas las solicitudes. Son analizadas por una comisión técnica que decide en función de cada caso. Todos los dependientes de grado I reconocido por la Xunta se atienden y los de grado II generalmente también, explica la edil. Pero además se atiende, por ejemplo, a enfermos en fase terminal.

¿Cuántas horas de atención se presta a cada usuario?

El máximo de horas de ayuda que puede recibir una persona son 72 al mes, con grado III. El mínimo son 20 horas, con grado I.

¿Qué es el SAF extraordinario?

Es una modalidad de servicio que habilitó la Xunta durante la pandemia ante las necesidades especiales de atención que se generaron en muchas familias y que suprimió ya hace tiempo. En Lugo pasó a ser asumido por el Concello. Supuso un gasto a mayores de 40.000 euros, precisa la edil.

¿Y qué es el SAF de prestación liberada?

Es una modalidad según la cual es la familia quien contrata al cuidador con la ayuda que recibe de la Xunta. Sin embargo, la familia no puede contratar directamente al cuidador sino que tiene que hacerlo a través de una firma prestadora de este tipo de servicios, que, en la lógica empresarial, generalmente cobran más que la ayuda que recibe el usuario.

¿El Concello podría gestionar más ayuda a domicilio?

Racamonde destaca el gran esfuerzo que hace el Concello, tanto de gestión como económico, en una competencia impropia, ya que la dependencia es responsabilidad de la comunidad autónoma, recuerda. En todo caso, Racamonde explica que si la Xunta financiara más horas, el Concello seguiría haciendo ese esfuerzo. Tendría que contratar más personal para gestionar el servicio, a través de las bolsas de empleo de las que dispone y con contratos de acumulación de tareas. También tendría que hacer un nuevo contrato, ya que el vigente está en prórroga y ya está usando toda la cuantía posible, incluido el 20% más permitido por ley. Sería inferior a 75.000 euros, por lo que la tramitación sería rápida, asegura Racamonde, aunque habría que tener en cuenta la disponibilidad de las empresas ya que tienen problemas para hallar personal, admite.

¿Es el SAF un servicio que cumple con su cometido?

Relativamente, afirman la concejala de Benestar Social y también muchas familias. Racamonde sería una firme defensora de "revisar este recurso", algo que tendría que abordarse en el ámbito autonómico. "É un recurso que xera unhas expectativas nas familias que logo non ven satisfeitas, sobre todo no caso de dependentes de grao III, que precisan moita axuda. É necesario que o diñeiro que gastamos redunde en calidade. Se os case 5 millóns de euros que gastamos ao ano os repartísemos entre cada unha das familias, a atención sería moito mellor".