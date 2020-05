La adaptación del servicio de Oncología a la crisis del Covid-19 ha traído cambios, algunos transitorios y otros permanentes.

¿Cómo afectó el Covid-19 a los pacientes oncológicos de Lugo?

Tuvimos 9 pacientes infectados en el área sanitaria de Lugo, 4 de ellos con cáncer de pulmón. Ingresaron 6 y 3 permanecieron en su domicilio. Uno de los ingresos fue en Uci, donde sigue. Fallecieron 2 pacientes. Nueve pacientes infectados en toda el área sanitaria son pocos en relación con lo que ocurrió en otros sitios. Por ejemplo, coordino un proyecto a nivel nacional, una base de datos de tumores genitourinarios y Covid-19 y solo hemos incluido un caso porque es el único que hemos tenido. Otros centros han incluido 15 o 20.

El grupo más numeroso es el de cáncer de pulmón, ¿hay alguna relación?

Imagino que es porque es un tumor más frecuente. Sí que puede influir en las posibles complicaciones. Estamos participando en un par de estudios del Grupo Español de Cáncer de Pulmón para ver eso, pero todavía no están las cosas muy claras. El ‘mundo Covid’ es así: un día algo es una evidencia absoluta y al día siguiente cambia. Hay que tener mucho cuidado. No está demostrado que los pacientes con cáncer de pulmón tengan más probabilidad de infectarse de Covid, sino que, en general, los pacientes con cáncer están inmunocomprometidos y tienen más posibilidad de tener infecciones. De ahí, las medidas que hemos tomado y que han supuesto que tengamos una tasa muy baja de infecciones entre nuestros pacientes. Los médicos del servicio tampoco tuvimos ninguna infección, aunque sí se dio algún caso entre personal administrativo y de planta.

Un diagnóstico de cáncer de ninguna manera se va a dar a distancia, por teléfono. No sería ético hacerlo

Explique esas medidas...

Lo que hicimos fue hacer mucha consulta no presencial, llegando al 70% del total; reducir el horario de trabajo presencial y teletrabajar desde nuestro ordenador con acceso a la consulta electrónica y posibilidad de prescripción de tratamientos oncológicos, de tal manera que si hubiera algún problema de una infección por Covid pudiéramos trabajar desde casa sin reducir asistencia. Esta se mantuvo al 100%, no se retrasó ninguna cita. Lógicamente sí se retrasaron pruebas diagnósticas y cirugías en un inicio.

¿Qué consecuencias tendrá la pandemia en el cáncer?

Probablemente veremos una reducción en los diagnósticos de cáncer, no solo aquí sino en todo el mundo. Se ha publicado en el Lancet Oncology un estudio holandés que compara los dos meses de este año con los mismos del año pasado y vieron que se habían reducido significativamente los diagnósticos de cáncer porque en Primaria se le había dado prioridad al Covid, se habían retrasado o anulado pruebas diagnósticas, no se habían mantenido las vías rápidas, el paciente tenía miedo a venir al hospital y el screening de diferentes tipos de cáncer también se había parado, como ocurrió aquí. Ahora las vías rápidas están a pleno funcionamiento, las cirugías de prioridad 1 igual, el cribado de mama ya está funcionando y, del de cáncer de colon se están haciendo las colonoscopias de las que pruebas positivas de sangre en heces... La repercusión se verá poco en la supervivencia a corto y medio plazo, pero sí que probablemente notemos en un par de años que baje la supervivencia del cáncer un poquito en toda España.

¿Cómo cambiará la atención oncológica a partir de ahora?

Estamos ahora en un 50% de presencial y un 50% de consulta no presencial y probablemente lo mantengamos de cara al futuro. Creo que hay que tener en cuenta que en el hospital, y no solo en Oncología sino también en otras especialidades, se estaban viendo muchas consultas que se podían hacer de manera no presencial. Vamos a trabajar mucho en protocolizar la consulta no presencial para hacerla bien y cuando se pueda hacer; alternar no presencial y presencial para seguir manteniendo el contacto con el paciente y coordinarnos con otros servicios para hacer seguimientos conjuntos y alternos de forma que no se dupliquen consultas. Ahora estamos recuperando las consultas presenciales y dedicamos veinte minutos a cada paciente. El objetivo es que sean presenciales las consultas de aquellos que verdaderamente lo necesitan y que tengamos más tiempo para ellos. Creo que la calidad asistencial puede aumentar así. Nuestra idea es que al paciente que tiene que ir al hospital, nada más llegue a la sala de espera se le vea, sin ningún tipo de espera para evitar aglomeraciones y contagios. Por ahora lo estamos consiguiendo. Si no fuera posible tendríamos que entrar en una jornada ordinaria de tarde, pero por ahora no ha sido preciso. Tenemos además tres proyectos en marcha con el uso de la plataforma Telea: el de altas precoces para reducir la presión asistencial en planta y con seguimiento por la herramienta, el de dolor para controlar el dolor en el domicilio del paciente evitando frecuentación a Urgencias y reingresos, y el de cuidados paliativos, en colaboración con el servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos, para controlarlos en domicilio mediante Telea.

Se hace caso a lo que opinamos los clínicos y no hay cortapisas a la hora de exponer ideas

¿Dan un diagnóstico a distancia, en una consulta no presencial?

No. Las primeras visitas son siempre presenciales. Cuando hay un cambio de línea de tratamiento porque hay una progresión o cuando está en revisión y hay un empeoramiento en el TAC, lógicamente se le dice en persona. Eso está clarísimo. Dar esa noticia por teléfono no es ético.

¿Han notado miedo entre los pacientes a ir a consulta o a recibir tratamiento?

Sí. Había pacientes que querían dejar de recibir el tratamiento, pararlo o retrasarlo. La mayoría estaban encantados de que los llamáramos por teléfono y no tener que ir al hospital.

¿Con respecto a los infectados por Covid percibieron un temor añadido a cómo una enfermedad influiría en la otra?

Sí, es lógico. Cuando eso ocurre tienen que parar el tratamiento inmediatamente. No solo ellos tenían miedo, todos los pacientes oncológicos son inmunocomprometidos de por sí y saben que pueden coger cualquier otro tipo de infección. Nuestros pacientes están educados en las medidas preventivas y las tomaron de manera muy precoz. Seguramente sí tenían más miedo que otros pacientes, claro. Lo que hicimos fue, por ejemplo, prescribir tratamientos orales para dos meses en vez de para uno, la farmacia se lo llevaba a su casa, algo que se sigue haciendo; dar tratamientos directos, cuando ves que el paciente lo está llevando bien y que está respondiendo va directamente al hospital de día sin pasar por consulta...

Es uno de los tres médicos lucenses que forman parte de la comisión de expertos de la Xunta. ¿Cómo trabajan y cuál es su papel?

Es una comisión clínica que se reúne todos los lunes por la tarde, de seis a diez. Está muy bien, hay gente que sabe muchísimo y la verdad es que da gusto estar en ella. Se nos hace caso totalmente a todo lo que opinamos los clínicos y no hay ningún tipo de cortapisa a la hora de exponer nuestras ideas. Estuvimos trabajando en el protocolo de reactivación social y económica, en el que participamos todos. Se ha aprobado ya en la comisión el protocolo de reactivación asistencial, en el que también participé; otro de reactivación quirúrgica en el que colaboré por los pacientes oncológicos; el de cribado de personal sanitario, el del plasma hiperinmune y estamos trabajando en el infantojuvenil. La verdad es que, con tiempo, se ha protocolizado todo y se ha contado con los clínicos en todo momento.

Explique el del plasma hiperinmune.

A pacientes que han pasado la infección se les recoge el plasma y se conserva en el centro nacional de transfusiones. A un paciente de Covid-19 que cumpla los criterios, se le trasfunde. Es verdad que, por ahora, la evidencia es la que hay.