El gobierno local de Lugo no logra aprobar el 5% del PXOM

El gobierno local de Lugo no logró sacar adelante el 5% del PXOM al quedarse solo el PSOE en la votación este viernes en un pleno municipal. El BNG, socio de gobierno, votó en contra, mientras que Ciudadanos y PP se abstuvieron.

Tras once años, el Concello de Lugo y la Xunta parecían haber llegado a un entendimiento para ordenar el 5% del territorio del municipio cuyo planeamiento urbanístico la Administración autonómica dejó en suspenso en 2011. El documento se sometió este viernes a votación del pleno municipal y no fue aprobado.

El BNG ya había anunciado que votaría en contra y Cs, que se abstendría. El PP pidió este jueves un aplazamiento del pleno alegando falta de tiempo para estudiar la documentación que se va a aprobar. La petición fue rechazada por la alcaldesa, Lara Méndez, que cree que la maniobra del PP es "outro intento desesperado de facer ruído" y le acusó de anteponer el interés partidista al interés general.

El portavoz del PP, Ramón Carballo, explicó que la voluntad de colaboración es "máxima", como ya demostró en el pasado, dijo, ayudando a los vecinos a hacer alegaciones para mejorar el PXOM y siendo el único partido que dio su apoyo al gobierno para aprobarlo. El viceportavoz popular y responsable de urbanismo, Antonio Ameijide, añadió que el retraso en aprobar el 5% del PXOM tuvo "paralizado" a una parte importante del municipio durante más de una década y provocó que muchos vecinos no pudieran construir casas, que algunas empresas no pudieran ampliar su actividad o legalizar sus instalaciones y que algunos propietarios incluso tuvieran que ver cómo se derribaban sus viviendas.

Pero precisamente por la importancia que el plan tiene para los ciudadanos y la responsabilidad que supone aprobarlo, el PP no quiere hacerlo sin estudiarlo pormenorizadamente, dice. Y no lo ha podido hacer, explicó, porque aunque solicitó una reunión e información a la alcaldesa el 7 de junio, no obtuvo respuesta y hasta este martes no recibió la documentación al completo.

Los populares exigieron la información que faltaba en la comisión de urbanismo que se celebró el martes, pero en dos días no está en condiciones de examinarla, aseguraron. "La Xunta va a tener tres meses para informarla cuando la reciba", recalcó Ameijide. "Queremos que el PXOM salga adelante y lo haga lo antes posible, pero nos lo están poniendo muy difícil. Cada uno debe saber las limitaciones que tiene y la alcaldesa debe conocer las propias", añadió, en alusión a que, por lo anunciado por el resto de grupos políticos, en este momento el PSOE no tendría los apoyos suficientes para aprobar el PXOM. "No creo que después de once años, el problema sea una semana más", insiste el PP, que pide "tiempo" y "humildad" a la regidora.

Para el gobierno, la postura del PP es "incongruente" y la petición de aplazar el pleno, "inconcebible", porque se dio la oportunidad de hacerlo el martes y todos los grupos decidieron seguir adelante. En esa reunión se planteó aplazar la comisión, debido a que la oposición no tenía toda la información, lo que conllevaría el postergamiento del pleno, explicó.