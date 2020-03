Unos 40 sanitarios de Lugo están infectados y alejados de su puesto de trabajo

Unos cuarenta sanitarios de la provincia se han contagiado del nuevo coronavirus y tienen que permanecer aislados en su domicilio, a excepción de un facultativo que permanece ingresado en la unidad de Infecciosas del Hula.

Nuevos focos en esa unidad, la llamada planta Covid-19, en la de hospitalización de Neurología y Neurocirugía y en el hospital de Calde se sumaron a los otros activos días antes entre trabajadores de los hospitales de Burela y Monforte. En concreto, en la planta del Hula donde ingresan todos los pacientes contagiados dieron positivo una enfermemera y una técnica de cuidados de Enfermería. A raíz de eso se hicieron pruebas al resto del personal y también un facultativo, asintomático, resultó haberse contagiado.

En Neurología fueron cinco las trabajadoras a las que ayer se les comunicó el resultado positivo de sus pruebas: tres enfermeras y tres auxiliares. Se le hizo el test al personal porque uno de los pacientes ingresados en esa planta desarrolló síntomas pasados varios días después de su llegada. Aunque aún está estudiándose cómo se produjo el contagio, todo apunta a que el origen pudo ser una cuidadora externa, que acompañó al paciente al inicio del ingreso.

El mayor foco de contagio de sanitarios en la provincia sigue siendo la planta de Medicina Interna del hospital de Burela, donde hasta ahora se produjo la infección de un total de 17 trabajadores. Solo ayer se confirmaron otros 9 casos, que se sumaron a los ocho ya diagnosticados en días pasados. Por otra parte, y sin relación con ese brote, aunque una de las afectadas también ejercía en esa unidad, hay otras dos sanitarias del hospital mariñano contagiadas con Covid-19, una auxiliar de Enfermería y una enfermera.

El caso del centro burelés es, en apariencia, similar al de Neurología del Hula: ingresa un paciente por un motivo ajeno al nuevo coronavirus, acaba desarrollando síntomas y el personal se contagia. No está claro aquí, sin embargo, si el paciente ya había estado en contacto con el virus antes de ser hospitalizado y asintomático en ese momento o si se contagió durante el ingreso y cómo pudo hacerlo.

El Sergas explicó este viernes que, tal y como avanzó este diario el jueves, se procedió al cierre de la planta para su desinfección y aclaró que en ella no había ningún paciente con Covid-19.

También puntualizó que vuelve a funcionar con normalidad y que todos a los pacientes ingresados en ella se les ha hecho la prueba. En el mismo comunicado, admite que para continuar el trabajo con normalidad ha sido preciso contratar personal.

En el resto de casos no ha sido necesario porque, por el momento, se han podido cubrir turnos con otros compañeros de las mismas unidades, pero de aumentar los casos de sanitarios —algo imparable ya que la tasa de contagio del nuevo coronavirus es elevada y realmente fácil en el caso de servicios que tratan directamente con pacientes como Infecciosas, Urgencias o Uci— será necesario hacerlo.

Para evitar situaciones de este tipo, algunos servicios se han reorganizado de forma que la posible infección de su personal afecte en lo menos posible a los pacientes y mantener al mayor número de trabajadores en ejercicio. Por ejemplo, Oncología —que, en caso de faltar un facultativo sería imposible de sustituir— se ha dividido en dos grupos de trabajo para turnarse unas semana de labor presencial y otra, de teletrabajo.

En otras, donde hay contacto directo con pacientes con Covid- 19, pero que al mismo tiempo siguen tratando otros pacientes, se han modificado los turnos para que el personal más joven, el que tiene más probabilidades de pasar una infección asintomática o con síntomas leves, atienda preferentemente a esos enfermos.

CALDE. En el hospital de Calde también hay ya un positivo, el de una auxiliar que ha sido aislada en su domicilio. Sus compañeras denuncian que, aunque a los pacientes ya se le hizo la prueba, a ellas todavía no y recuerdan que, como se trata ahora mismo de una unidad cerrada, en la que no se admiten visitas y en la que ya no se deja salir a los pacientes, ellas son "la única vía de entrada del virus", por lo que deben tener la certeza de que no lo transmiten. Desde el Sergas se indica que testar a los pacientes psiquiátricos es necesario porque tienen una especial dificultad en cumplir con medidas como una cuarentena o el distanciamiento social. También, que los preventivistas aplican los protocolos según la proximidad y lo estrecho que sea cada contacto de las personas infectadas.

Por otra parte, este viernes se comunicó a los sanitarios que el Sergas pondrá a su disposición hoteles para pasar el aislamiento al que obliga un diagnóstico de Covid- 19 o para que no tengan que recorrer grandes trayectos si viven en otras zonas distintas a las de donde trabajan. La idea es que, cuando un sanitario dé positivo en la prueba y si, por ejemplo, convive con familiares mayores o tiene dificultades para aislarse en su propia casa pueda contar con una habitación en un hotel sin gasto alguno. Se dividirán en plantas Covid-19 y otras sin afectados para albergar a aquellos que recurran a esas instalaciones por proximidad al centro de trabajo.

La provincia de Lugo tenía este viernes, según informó el Sergas en su parte diario, 140 casos activos en la provincia de Lugo, lo que supone una docena más que en la jornada anterior. De ellos, ocho permanecían ingresados en la Uci: uno en la de Burela y 7 en la del Hula. Además, 38 estaban en plantas de hospitalización, los mismos que el día previo. Diez se encontraban en el hospital de Burela, cuatro en el de Monforte y 24 en el Hula. Finalmente, 94 pacientes, diez más que en el día anterior, permanecían aislados en sus domicilios y con un seguimiento médico telefónico. En total en la provincia, desde que se dio el primer caso se han registrado cuatro fallecimientos, 9 altas médicas y 154 casos confirmados de infectados por el nuevo coronavirus.



OTRO SUPERMERCADO. Entre los casos diagnosticados ayer figura el de otra trabajadora de un supermercado de Lugo. El establecimiento, situado en la Rúa Ourense, fue cerrado para proceder a su desinfección y limpieza y poder seguir prestando el servicio habitual. La paciente está aislada en su casa.