Unos 40 centros hacen la punción del sintrom en el interior del coche

Los casi 8.000 pacientes a tratamiento con sintrom han visto cómo se ha modificado su rutina de ir a primerísima hora al centro de salud para someterse al control que le indica la pauta de administración de las siguientes semanas. Para evitar aglomeraciones se hace ahora de forma escalonada y, en unos 40 centros de salud de la provincia, se les da la opción de recibir la punción sin salir del coche.

"Los pacientes con tratamiento de anticoagulación oral son, en una gran proporción, mayores de 70 años y con enfermedades como hipertensión, diabetes... Es decir, población de riesgo ante el coronavirus. Si se protege a otra población de riesgo cómo no se les va a proteger a ellos", explica la subdirectora de Enfermería del área sanitaria de Lugo.

Ahora las citas se dan espaciadas para que no se produzcan concentraciones de estos pacientes en los centros de salud y, en los centros que cuentan con el servicio de toma de la muestra en el coche, el personal espera al paciente a pie de calle. En esos casos al paciente se le llama y se le da cita para una hora, pidiéndosele que, antes de llegar al centro avise de que se acerca.

En ocasiones, para poder acceder directamente a su enfermera sin pasar por el número de centralita que está centralizado, esta le da su número personal. Se le extrae la sangre, la enfermera la lleva al centro para ver el estado de la coagulación de ese paciente y sale con el documento que recoge la pauta para las próximas cuatro semanas. Si el paciente ha tenido unas mediciones constantes en los últimos meses incluso se le puede alargar durante una semana más.

Primaria centra sus esfuerzos en estos momentos en la teleconsulta siempre que sea posible

El objetivo es, evidentemente, que los pacientes no se concentren en el centro de salud y que físicamente permanezcan en él el menor tiempo posible. Se le ha dado la opción a los distintos centros para que se organicen y decidan si les conviene el sistema de recogida de la muestra de sangre en coche, que no se aplica en todos.

Los que han optado por no hacerlo —fundamentalmente centros de salud de gran tamaño y con muchos pacientes— dan las citas de forma que no coincidan muchos pacientes a la vez. En esos centros, se suele contar con más espacio de salas de espera, de forma que se logra el objetivo de que la gente no permanezca en un espacio pequeño y se pueden aplicar convenientemente las medidas de distanciamiento social. Primaria centra sus esfuerzos en estos momentos en la teleconsulta siempre que sea posible.